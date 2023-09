學習拼音Phonics助英語發音/拼讀/串字 言語治療師教英文拼音步驟

在我們讀書的年代,並不流行學習Phonics,但現在Phonics已被大部份幼稚園納入為正規課程,而不少家長都會送小朋友都去學習中心上Phonics班,究竟Phonics是不是真的非學不可?

資料授權:言語治療師媽媽Miss Carley



學習閱讀最佳方法:學習拼音

無可置疑,學習拼音能讓小朋友認識字母及其發音(sounds)的闗係,從而提昇英語發音、拼讀和串字能力,而不靠死記硬背生字的串法和讀音。學習拼音也能提昇小朋友的英文閱讀能力,增強閱讀的成功感和興趣,也能增加英文詞彙量。而不少外國研究也指出,拼音是小朋友學習閱讀的最佳方法。

然而,我想澄清一點,Phonics絕對不是萬能的,英文中約只有七成的生字是能用拼音規則(Phonics rules) 去拼讀出來,故此即使學懂了全部的音素(Phonemes)和拼音規則(Phonics rules)也不代表能完全認讀所有英文生字,有約三成的英文生字仍是要靠記憶去認讀的。

三歲起可學習英文拼音 即睇五大步驟

小朋友從大約三歲開始,就可以學習英文拼音,學習步驟大致如下︰

1) 學習A至Z的Phonics sounds

2) 辨認英文單字的Beginning sounds (如圖所示,家長展示一張圖咭,並向小朋友問 What letter does it start with?

3) 拼讀CVC (consonant vowel consonant) 即包含三個字母的單字 (如CAT, DOG,, PIG)

4) 學習由兩個字母組成的音 (如sh, th, ch, ai, ay, oi, oy等)

5) 拼讀更多以不同音素組成的單字 (如chip, short, chain等)

其實要學習英語拼音,也不一定要用上昂貴的英語教材或上昂貴的課堂,這裡介紹一些免費的網上資源,內有很多十分生動有趣的Phonics 影片、歌曲和英語故事等,亦有不同程度之分,適合家長和小朋友一起觀賞和學習。

1. https://www.kizphonics.com/

2. http://www.starfall.com/

3. http://kizclub.com/phonicsactivities.htm

4. Youtube (search "Jolly Phonics songs"或 “Phonics songs”)

另外,有一點很重要的是,小朋友學習Phonics後,亦要不斷重複運用和練習,才能牢牢記住學會的Phonics sounds和真正掌握拼讀技巧。

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》