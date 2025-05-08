循道學校於第50屆「日內瓦國際發明展」奪金 以科技守護視力健康

循道學校學生團隊首次參加全球知名的第50屆「日內瓦國際發明展」（Geneva International Exhibition of Inventions），憑藉與香港大學眼科學系及電機電子工程系的合作，研發的智能護眼應用程式「WiseVision: promoting eye health with a mobile device」，勇奪金獎，為香港學界爭光。



跨世代合作 科技守護視力健康

「WiseVision」是一款結合人工智能與行動裝置的護眼系統，只要透過手機應用程式，就可以足不出戶，自行檢查眼睛的健康狀況，亦可應用系統內提供的護眼建議，跟著影片邊學邊做，既簡單又易用。

負責創意發明的老師楊佩敏表示，是次發明是源於學生對生活的敏覺力，他們發現有不少同學都有近視、遠視的問題，往往都要等健康檢查或是父母有空閒才可去檢查眼睛，未必可盡快處理問題，如果能自己檢查，及早處理眼疾問題，那就最好不過。就是這個意念，激發了同學們去研究及創作。

視力健康是十分專業的議題，小學生未有足夠的知識去處理，感恩獲得香港大學李嘉誠醫學院眼科專科醫生李雅麗教授及工程學院首席講師譚偉略博士協助，在大學團隊的帶領下，我們就開展了這次創意發明之旅，小學生在大學專業團隊帶領下，一起探討及合作研發「WiseVision」。

完成不可能的任務 成就未來

循道學校校長陳淑英以「Mission: Impossible」來形容是次合作，造就了「小學與大學科研接軌」的教育理念，學生透過參與真實的醫學研究項目，不僅學習到跨學科知識，更培養了社會責任感。從小注意眼睛健康，愛惜自己，正好呼應小學課程發展的七個學習宗旨之一：建立健康生活習慣。日內瓦國際發明展素有「創新界奧斯卡」之稱，學生首次參賽就能在世界各地眾多參賽作品中脫穎而出，獲得金獎，殊不簡單。港大團隊譚偉略博士亦讚揚學生表現出色，作品除獲得評審團高度評價外，中國駐瑞士領事館高級官員也來支持及欣賞作品，十分榮幸。

參與是次比賽的學生共5名，包括岑倬維、黃朮德、侯穎希、蔡憫行及陳思齊，他們對於自己能參與日內瓦國際發明展，實踐創科的夢想，表示是畢生難忘的經驗。在展館內，令他們明白到世界各地都十分重視創意發明，而他們也被這份熱情感動，會繼續發揮小宇宙，善用科學與科技的知識及能力，貢獻社會。