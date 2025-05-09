聖若望書院與聖比斯公學簽署夥伴學校 小五生可到英國當1年交流生

本港私立學校九龍塘聖若望書院（小學部及幼稚園部），近日正式與英國著名的聖比斯公學（St Bees School）及其東莞分校簽署了夥伴學校協議。聖若望書院新任校長Dr. Claudia Liu期望透過夥伴學校協議，學生更有機會到英國聖比斯公學當交換生，並入住聖比斯公學的宿舍學習生活自理，既拓寬學生的學習機會，也令學生有更多的升學途徑。



九龍塘聖若望書院（小學部及幼稚園部）成立於1962年，辦學團體是天主教香港教區，以英文為教學語言。校長Dr. Claudia Liu擁有多年在直私小學教學經驗，也曾經到內地國際學校擔任校長，今年3月正式到聖若望書院履任，她上任後將過往的教學經驗應用，首個教學計劃是與英國著名的聖比斯公學及其東莞分校，分別簽署了為期兩年的夥伴學校協議。簽約儀式由聖比斯公學校長Mr. Laurence Gribble和Dr. Claudia Liu共同簽署，這標誌著兩所學校合作的新篇章，並有兩校的校監在場見證重要時刻。

小五學生有機會到英國當交流生

Dr. Claudia Liu表示，聖若望書院是本港私立男女學校，其中本地學生佔60%，其餘40%學生來自內地及其他國家，學校採用全英教學，學生在語言上尤其英文有優勢，學校也提供多元化課程以適應不同學生的學習需要。英國聖比斯公學以全人教育理念培養學生，並擁有培養非本地學生的豐富教學校驗。

為促進雙方交流，除了老師互訪及教學經驗分享等常規交流外，聖若望與聖比斯公學即將於暑假舉辦「兩校三校區」的交流活動，內容涵蓋學術、文化及體育等領域。此外，兩校更計劃在2025/26新學年推出交換生計劃，所有五年級學生均有機會到英國聖比斯公學參加為期一個學期或一個學年的交流項目，學生會獲安排入住當地宿舍，以確保學生在學習和生活方面均能得到妥善照顧。

聖比斯公學特別未本次的夥伴學校協議設立了紫荊卓越獎學金（The Bauhinia Excellence Scholarship），除了支持聖若望的小五學生參與其交換生計劃，同時為學生提供繼續升讀聖比斯中學的選擇，為他們開拓另一條升學途徑，學生也可以選擇完成交換生計劃後回港繼續修讀本港學制。

Dr. Claudia Liu續稱，聖若望書院未來將會在教育升學方面上推出更多措施，包括推出專門為學生升中而設的面試計劃及家長工作坊，「現在升學面試不僅只是面試學生，家長的角色也很重要，因此學校會專門推出家長工作坊，家校合作協助學生升學」。此外，聖若望亦計劃與多個專業機構合作，推動多元資優(Multi-talent)及人工智能(AI)課程，以培養未來的領袖。

聖比斯公學創辦於1583年，學校至今擁有430年歷史，是英國最古老的學校之一，多年來培養出多位政界、經濟、體育和文化藝術等領域精英人才，校友包括兩位劍橋大學校長、多位大學教授，「戇豆先生」演員路雲艾堅遜等，「英國隱世名校」。英國聖比斯公學(St Bees School)2020年正式落戶廣東東莞，由英國聖比斯公學的核心領導團隊全面參與管理，始終沿襲並傳承公學400多年的歷史與精英教育理念，提供純正的英國高中課程，每位學生畢業後將獲得由母校英國聖比斯公學頒發的畢業證書。

九龍塘聖若望書院（小學部及幼稚園部）現時正在招收2025-26年度的小一至小六學生，有興趣的家長可瀏覽學校網頁：https://st-johannes.edu.hk/applying-to-sjc/