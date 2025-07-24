中秋月餅2025｜月餅早鳥優惠低至5折 經典口味/榴槤月餅/酥皮月餅

中秋節2025｜每年月餅款式變化多端，除了有經典滋味的傳統月餅、冰皮月餅外，更有商鋪再度推出特別餡料或味道，包括榴槤味、開心果味、麻糬餡、酥皮餅皮等等，無論是贈送親友還是供自己享用都最適合不過。即睇內文揀選至抵月餅優惠，與親朋好友共聚中秋！



中秋月餅2025【1】恆香老餅家月餅｜早鳥優惠低至5折

恆香老餅家月餅現推出早鳥優惠，最高可享低至5折！由即日起至9月30日預訂月餅，即可享用優惠。月餅口味包括：雙黃白蓮蓉月餅、金華火腿五仁月餅、四喜滿堂月餅、流心奶黃月餅、日式茗茶月餅、Nutella 榛子可可軟心月餅、流心奶黃酥皮月餅、香芋麻糬酥皮月餅、以及開心果麻糬酥皮月餅！

01獨家專享買3盒送6件老婆餅(非獨立包裝禮盒) $604起 (原價$1,149)

雙黃白蓮蓉月餅 $246 (原價$409)

金華火腿五仁月餅 $268 (原價$438)

四喜滿堂月餅 $258 (原價$428)

流心奶黃月餅／日式茗茶月餅 $236 (原價$468)

Nutella 榛子可可軟心月餅 $188 (原價$308)

流心奶黃酥皮月餅／香芋麻糬酥皮月餅 $180 (原價$288)

開心果麻糬酥皮月餅 $195 (原價$318)

中秋月餅2025【2】香港朗廷酒店唐閣 | 早鳥優惠 | 雙黃白蓮蓉, 迷你奶黃月餅

傳統滋味，匠心呈獻，香港朗廷酒店唐閣月餅用料地道講究，為佳節增添傳統情懷。

雙黃白蓮蓉月餅 優惠價: $348起

迷你奶黃月餅 (六件裝) 優惠價: $328起

唐閣月餅禮盒 (限量木盒裝)優惠價: $968

中秋月餅2025【3】帝苑酒店 The Royal Garden Hotel 月餅禮盒｜快閃優惠7折起

帝苑酒店推出多款中秋月餅禮盒供大家選擇，有迷你七星伴月禮盒 、五福禮盒、迷你月餅禮盒、迷你月餅配蝴蝶酥禮盒、六黃白蓮蓉月餅 、雙黃白蓮蓉月餅、迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅、迷你奶皇月餅、迷你金華火腿月餅等等。

銷售日期

快閃優惠：即日起至2025年8月20日

快閃7折詳情

迷你奶皇雜錦月餅禮盒 （新產品）(原價$408) 快閃優惠價：$285.6 | 7折

迷你奶黃月餅配中國茶（新產品）(原價$408) 快閃優惠價：$285.6 | 7折

迷你五仁果子月餅（新產品） (原價$428) 快閃優惠價：$321 | 75折

迷你七星伴月禮盒 (原價$738) 快閃優惠價：$627.3 | 85折

中秋月餅2025【4】張公館中秋月餅禮盒｜早鳥64折起

中秋佳節將至，張公館呈獻兩款經典港式月餅——「流心奶黃月餅」與「雙黃白蓮蓉月餅」，以百年餅藝融合現代匠心，傳遞團圓滋味。張公館月餅堅持香港製造全為自家出品，從食材篩選到手工製作皆嚴格把控品質，配以典雅禮盒包裝，彰顯傳統節慶韻味。

早鳥優惠：即日起至8月31日

流心奶黃月餅【2件禮盒裝】早鳥優惠價：$98 (原價$138) | 71折

流心奶黃月餅【6件禮盒裝】早鳥優惠價：$238 (原價$368) | 64折

雙黃白蓮蓉月餅【4件禮盒裝】早鳥優惠價：$238 (原價$368) | 64折

中秋月餅2025【5】帝一榴｜馬來西亞國宴級榴槤品牌｜5折極品黑刺貓山皇冰皮月餅

純手工制，完全無任何人造香精或防腐劑，月餅餡料由100%純榴槤果泥製成，市場上少有的高純度榴蓮月餅，冰皮Q彈不黏牙，馬來西亞國家級指定招呼貴賓品牌。將於2025年8月1日以優惠價開賣！

金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒$378 (原價: $488)｜77折

尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒$278 (原價: $398)｜69折

榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒 $318 (原價: $458)｜69折

經典貓山王月餅4粒裝 + 一盒D24麻糬4粒裝 $218 (原價: $426)｜51折

雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅禮盒 $188 (原價: $338)｜55折

黃金貓山皇榴槤月亮酥中秋禮盒 買一送一$238/2盒 (原價: $476/2盒)｜5折