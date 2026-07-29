心測｜沮喪時希望家人如何安慰？7題測出你內心深處的真正需求

一個人的內心世界都是複雜無比的，我們表現出來的只是願意讓別人看到的一面，但是真實是什麼樣的，可能只有自己最清楚。



尤其是當我們失望沮喪的時候，我們多少都會渴望得到一些安慰，可能是來自家人，來自朋友的又或者是來自陌生人的安慰，而且形式也都不一樣。

你沮喪時希望家人如何安慰？（IG@tvn_drama）

7個提問測出你內心真正需求

1. 你是不是一個喜歡安靜的人

是---2

不是---3



2. 你是不是一個很容易落淚的人

是---3

不是---4



3. 你是不是很在乎別人對你的看法

會---4

不會---5



4. 你願不願意輸出自己的一些觀點

是---5

不是---6



5. 你是不是會經常跟人產生衝突

是---A

不是---6



6. 你是不是一個比較有耐心的人

是---B

不是---7



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7. 你是不是一個能夠聽得進去別人話的人

會---C

不會---D



答案解析：

A. 你內心深處最需要認同式的安慰。

你是一個比較自卑怯懦的人，面對外界的環境你總是會感覺極大的壓力，並且一點都不善於表現自己。哪怕你很有才華，但是你還是覺得自己不夠優秀，並且常常感覺到沮喪失落。所以內心深處你最需要別人對你的認同。

B. 你內心深處最需要鼓勵式的安慰。

你的心思是比較敏感細膩的，別人的隨便否定可能都會讓你產生各種胡思亂想，從而陷入自我懷疑，導致你做事情畏手畏腳。你最需要的安慰就是別人對你的鼓勵，這會讓你變得更加有信心去處理任何遇見的困難。

C. 你內心深處最需要陪伴式的安慰。

你是一個比較缺乏安全感的人，尤其是讓你一個人獨處的時候，你往往會覺得很孤單寂寞，你需要有人陪伴才會激活你的能量，讓你走出陰霾。所以在你情緒低落的時候，最好的安慰就是默默的陪伴着你。

D. 你內心深處最需要傾聽式的安慰。

雖然有時候你嘰嘰喳喳的說個不停，但這其實也是你內心波動比較大的時候，越是感覺到焦慮或者是心情不好的時候，你更容易說個不停，因為你想要藉此機會來排解內心的煩悶。所以這個時候要是有人能夠耐心傾聽，那就是給你最大的安慰。

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