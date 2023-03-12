沒去賺錢更應學怎管錢！懂這5大理財觀念　與丈夫從此不為錢吵架

媽媽們會不會很常跟老公吵「家庭開支」呢？是不是久違買了件漂亮洋裝就被老公嫌浪費錢，結果老公自己每個月在手遊上就花好幾千？似乎賺錢的老公地位最大，全職媽媽們花錢都要再三請示，搞得自己好像蹭飯的？



其實不需要那麼委屈～編輯這次就整理5個「全職媽媽必學的理財觀念」，從此不再跟老公為了錢吵架傷感情！

就是放下了賺錢的能力，各位全職媽媽才更要學懂怎樣理財啊！（按圖了解）

+ 17

1. 了解自己的價值

第一個也是最重要的一個觀念就是「家庭主婦的貢獻非常可觀」！之前就有長期關注婦女權益的立委提出家庭主婦的工作換算月薪至少台幣4萬5千元，並不是沒在外面賺錢就代表沒付出！就是因為有媽媽在家打理家務、照顧孩子，才讓另一半可以每天心無旁鶩的工作，不用因為孩子學校的接送時間、診所開門時間而影響到上班，下班後一回家就有舒適的空間可以使用、乾淨的衣服可以穿.......若沒有媽媽的默默付出與支持，爸爸早就忙得焦頭爛額啦！所以媽媽們，請走到鏡子前，看着自己的眼睛，大聲地告訴自己：我很重要！

2. 與伴侶輪流管錢

只要對方不理解、不懂，就一定會提出很多不切實際的意見，就像「沒飯吃可以吃肉啊」的笑話一樣～所以把自己的購物邏輯告訴另一半，做個簡單的小筆記、拿帳務給老公看，讓他知道我們可不是無腦浪費錢！另外一個辦法就是輪流管錢、定期討論家庭開支，可以一年輪流一次，管錢的人要負責家裏所有的開銷、購物，讓雙方都了解家庭金流，搞不好老公試了以後能幫忙想出一些更輕鬆又省錢的小妙招！（也會知道媽媽平常到底有多少煩惱......）

3. 制定理財計劃

這個應該就不用編輯多講了～消費前要先做計劃是大家都知道的事情，但比較需要注意的是可以把眼光放遠，存款不只是為了出國旅行、買房買車，還要為未來50年內可能會發生突發狀況、孩子的教育基金以及夫妻退休做準備，目前最廣為流傳的理財法就是631理財法，薪水的60%做消費、30%做投資、10%做存款（如果還沒存到緊急預備金請把投資跟存款的額度對調哦！）。

另外，一定要有「快樂額度」！夫妻每個月各有一個固定的金額可以隨意花費（例如媽媽爸爸每個月各拿3000元），兩筆錢一樣或誰多誰少就雙方都能接受就好～只有一個規則：不能過問、批評對方花在哪裏！可以拿來買任何自己喜歡的事物，純粹為了快樂而花錢，讓辛苦的生活添上一份幸福感(ㅅ˘ㅂ˘)

4. 不要小看保險

有些媽媽會覺得保險保賺錢的人就好，但編輯前面也說了，媽媽不是沒有付出！如果今天媽媽真的不幸出事了，沒辦法做家務、照顧孩子，另一半不但要繼續工作，還要花額外更多的金錢與心力去照顧媽媽、打理家裏與孩子，其實會更辛苦！所以千萬不要小看保險的功用，有些必要的、媽媽覺得需要的保險還是可以評估參考喔～

5. 保持職場競爭力

雖然現在是家庭主婦，但孩子大了以後，媽媽也有可能有機會回去工作呀～這時候如果媽媽已經跟職場脫離太遠，會讓二次就業變得非常困難，所以育兒時也要持續關注工作資訊，了解現在的社會趨勢，最好能跟之前的同事、主管定期聯絡，不時露個臉刷存在感，順便打聽一下產業變化跟所需技能等等，到時候真的要重返職場也有人好照應！

會緊張的媽媽可以利用孩子上學的空閒時間從「做義工」開始，先熟悉工作的感覺，回去職場時才不會適應不良！

【延伸閱讀，更多理財及評估婚姻健康程度建議】

夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

婚姻｜當幸福少奶奶被老公錫已夠？培養「這心態」你才享真正幸福

+ 8

延伸閱讀：

媽媽想重回職場卻沒後援？「能邊顧小孩」的5個兼職建議｜媽媽妞真心話調查

當媽忙到超崩潰？過來人分享「10件生二胎就不再做的事」，寶寶依然健康成長！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】