這3大星座最顧家　山羊責任感強撐起家計　巨蟹牽掛家人願意付出

除了工作與事業以外，家庭也是人們生命中不可或缺的一部分。



台灣星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》分享3個最愛顧家的星座，快來看看你的另一半或父母有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮星座。

星座專家點名三大最顧家星座👇👇👇

誰是愛顧家的另一半？ 看看這3大星座（01製圖）

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TOP3 山羊座｜摩羯座

責任一肩扛，撐起家計



摩羯座（山羊座）責任感很強，對家人非常好，會希望用理性的態度去照顧他們。摩羯座不會說我愛你或擁抱之類的行為來表達關愛，但他總是無形的關愛家人，默默撐起整個家庭，是整個家庭的「隱形英雄」。

TOP2 獅子座

家就是王國，保護承擔



很多人覺得獅子座很愛玩、以自我為中心，但只要他是心甘情願結婚的，就會以家為重心，任勞任怨地為了家庭當奴隸，並盡可能的讓家人過的開心自在，保護家人也承擔責任。

TOP1 巨蟹座

繞著家人轉，深深羈絆



巨蟹座所有的成就都來自於家人認不認可，無論是工作還是尋找伴侶，目標都來自於家人認不認可他，家庭是他的價值觀所在，很願意為家人所付出，並且時常會牽掛家人的情況，希望把家人都安頓好。

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