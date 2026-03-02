經營婚姻最強3星座！金牛提供情緒價值　第一位讓你天天過情人節

婚姻關係中，需要夫妻彼此體諒才能長長久久。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個懂經營夫妻關係的星座，快來看看他們是怎麼經營關係的吧！請參考太陽、月亮、上升星座。



3星座最懂經營夫妻關係👇👇👇

3星座最懂經營夫妻關係（AI生成圖片；01製圖）

TOP3 金牛座／提供滿滿情緒價值

不管是對於家人還是另一半，金牛座都會提供滿滿的情緒價值，雖然金牛座喜歡吃美食，但在結婚後即使另一半做的菜很難吃，他也會吃下去，而且還會說「煮得不錯」，很會鼓勵另一半，彼此的關係才會和樂。

TOP2 水瓶座／不拘小節 有大格局

水瓶座認為婚姻關係要看大方向，可以忽略一些小事情，他把婚姻當成事業般在經營，另外水瓶座希望彼此的關係是平等的，共同成長，而不是希望自己壓過對方，比對方強勢。

TOP1 巨蟹座／包容照顧 打點得宜

巨蟹座對於婚姻關係主打長期陪伴，認為選對了人，「情人節每天都過」，他會給予另一半非常貼心的照顧，例如特別記得另一半的飲食口味、關心吃得好不好，再忙都會為家人準備好吃的食物。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】