想子女變得更獨立？專家分享4大育兒心得 依賴夠了才能獨立！

育兒｜想幫子女建立面對未知世界的勇氣？台灣諮商心理師阮淩分享4 個育兒心得，凡事為子女全部包辦，反而可能會剝奪子女成長的機會。

本文作者：諮商心理師阮淩（棠爸的育兒隨筆）



我們家老大其實很「獨立」上小學之後每天都可以自己起床，換衣服吃早餐，也從小一開始逐漸練習讓他自己走去學校，我其實是相信「當父母在某個程度上無能，孩子就會發展出自己的能力」。所以，每天早上鬧鐘響了我就繼續睡我的，他只好練習自己起床了。

4大育兒心得 減少孩子的羞愧感

你有一個人出國過嗎？到陌生且語言不熟的國度，是既興奮又緊張的嗎？幫助孩子獨立就是讓孩子練習向外探索未知的世界，要幫助孩子獨立，有幾件事我們可以思考：

1. 依賴夠了才能獨立

依賴夠了就是指內心有足夠的安全感，這是從小嬰兒時期被全然的照顧開始，到學步期逐漸測試自己的能力，遇到挫折有人安撫，遇到挑戰有人鼓勵。

依賴從來不是好或不好的問題，而是過與不及的問題，過度依賴阻礙孩子發展自己的能力，過少的依賴讓孩子在情感上少了一塊。

2. 被允許有自己的聲音、展現自己的能力

學步兒時期的孩子，總是想展現自己的意志，卻又因為各種因素感到挫折。所謂的獨立是要先被允許有自己的聲音，是挫折時有人理解與安撫，是小小的身體透過自己做到很多事，然後發現原來我自己有這些能力，才能有面對未知世界的勇氣。

3. 教養的過程中避免讓孩子感到羞愧

沒有人喜歡被指責或說教，我也相信沒有任何爸爸媽媽願意讓孩子感到羞恥，有時候困難的就是我們無法掌握孩子對事情的感受。

在教育孩子的同時，也難免因為擔心而影響親子互動，若能在教養過程中，讓孩子感到自己是好的，孩子自然會減少因保護自己所產生的行為問題。

4. 父母不用完美，但要練習支持

我常跟爸爸媽媽說「你不用每次都答對孩子出的難題」，沒有人可以完全理解另外一個人，即便對孩子的理解出現誤會，也是個讓孩子練習自我表達的機會。

父母是人不是神，孩子也是透過父母的身教，學會如何彌補錯誤，重要的是陪孩子練習修復關係，而不是永不犯錯。

《本文資料獲棠爸的育兒隨筆轉載，原文為「幫助孩子獨立」》