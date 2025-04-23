3-4歲兒童發展｜必睇幼兒成長關鍵期4大指標有 自理獨立懂守規

幼兒發展｜3-4歲小朋友開始急速成長，不論在肌肉、認知、語言、社交及自理方面均進一步成長，開始變得獨立、懂得自理守規等等。以下為3-4歲幼兒，在四大方面的具體發展指標，家長可以進一步觀察孩子的發展狀況。

資料來源：教育局《學前兒童的成長發展》



三至四歲兒童：體能發展

大肌肉發展

1. 能一步一級上樓梯。

2. 能自行上滑梯和幼兒攀架。

3. 能沿線或足印踏步。

4. 坐時可以雙腳交疊。

5. 玩球時，能踢中一個向他緩緩滾動的大球。

6. 能用手接到一個拋向他的大球。

7. 玩腳踏車時，能利用腳踏前進和用手駕駛。

小肌肉發展

1. 能搥木條。

2. 能扭緊瓶蓋。

3. 能疊高十塊以上小積木。

4. 開始像成人般執筆。

5. 嘗試填色，初時只能胡亂地把顏色塗上，後期則很少出界。

6. 能畫十字、斜線。

7. 能用剪刀剪紙條。

8. 能自行塗膠水。

三至四歲兒童：認知發展

1. 能從兩件物件中，分辨出大／小、長／短、幼滑／粗糙、堅硬／柔軟。

2. 經一至兩次嘗試，便能把五個環依大小次序穿在棍上。

3. 能完成六塊拼圖。

4. 明白先後次序，能把積木或珠子依圖案排次序。

5. 開始懂得把物件分類和組合，例如：食物、衣服；鞋配襪、杯配碟。

6. 能認識三至四種顏色的名稱。

7. 知道自己的姓名、性別及年齡。

8. 畫人像時，能繪出頭和身體其中部分。

9. 能背誦一至十。

10. 能正確數出三至四件物件。

11. 能聽後立刻重述三個數字。

12. 能憑記憶找尋兩件物件。

幼兒到3-4開始急速成長，開始變得獨立，也開始懂得能夠照顧自己。（Freepik）

三至四歲兒童：語言發展

語言理解

1. 可以理解略為抽象的詞句，例如：「相同／不相同」、「上面／下面」 「內／外」。

2. 明白什麼是「假裝」。

3. 留心聽故事，經常要求重複「開／合」講述他喜愛的故事。

語言表達

1. 開始依次序將過去發生的事情作簡單描述。

2. 所用的句子包括形容詞，但主要是名詞和動詞的配合。

3. 能用「這裡」、「那裡」、「你／我」等詞語。

4. 開始運用「是什麼？」、「在哪裏？」、「是誰人？」等來發問。

5. 說話時，能適當地配合動作、音韻、聲量和速度。

6. 雖然有些發音仍不甚清楚，但大致上能令別人（包括陌生人）明白他們的說話。

7. 背誦兒歌時能配合動作。

三至四歲兒童：情意和群性發展

1. 能獨自玩玩具而不需成人陪伴。

2. 喜歡參加成年人領導的遊戲，開始依從遊戲規則。

3. 玩玩具時，自動懂得輪候。

4. 知道什麼是自己的，什麼是別人的。

5. 懂得愛護較年幼的兒童和願意分享玩具。

6. 能接受勸解，視父母為權威，多能服從指示。

7. 開始懂得禮貌，在提示下能說「唔該」、「多謝」。

8. 興趣及注意開始擴展至家庭以外，喜歡出外。

自理能力

1. 能熟練地用匙羹進食。

2. 能捧壼斟水。

3. 膳後知道要抹嘴。

4. 開始用肥皂洗手，雖然仍需成人協助抹乾。

5. 能在日間自行如廁，很少遺溺。

6. 懂得自己拉下和穿回褲子。

7. 可自己穿／脫鬆身外衣。

8. 能弄開胸前較大的衫鈕。

9. 嘗試把衣服掛上衣架。

10. 開始知道什麼是危險，平日不會接近火、沸水等。

11. 能遵守規則，外出時不會跑出馬路。