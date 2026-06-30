逾六成家長對近視控制認知不足 蔡司MyoActive實現近視眼軸雙回退

近視向來是香港學童最值得關注的眼睛健康問題，有專業調查機構進行了香港學童視力健康的市場研究，發現原來有超過6成的家長對近視控制這個概念存有認知不足，以致沒有把握黃金時間積極防禦，亦不清楚坊間的近視控制方案。為了搶先一步應對近視發展的威脅，蔡司研發出革命性的 MyoActive 近視控制鏡片。以突破性的全新光學設計，為孩童做好萬全準備，協助他們迎戰未來的視覺挑戰。



接近6成家長未知兒童近視可控 認知不足導致錯過近視控制黃金期

生活易於今年5月進行了「香港學童視力健康及近視管理認知調查」，透過網上問卷成功訪問了 637 名家長，旨在深入了解現代學童的生活模式與現行近視控制方案。調查指出，63% 家長未知有方法可控制近視加深；60%未知透過專用眼鏡鏡片可減慢兒童近視加深；而少於半數（48%）家長有聽過「近視控制黃金期」。這個結果反映出普遍家長在兒童眼睛健康管理上關注點錯置及存有認知缺口，形成了對近視管理認知不足，所以錯過了孩童進行近視控制的黃金期的情況。

有專業調查機構的研究結果顯示有高達6成的家長未知有方法可以控制近視加深，只有少於一半的家長聽過近視控制黃金期，反映普遍家長對兒童眼睛健康管理的認知不足。

兒童深近視威脅迫在眉睫 「近視控制黃金期」 選對方案最為關鍵

其實，要針對孩子近視問題的徵結，亦非只從他們的生活習慣著手，而是近視問題看似來勢兇兇無法避免，當中的關鍵落於「控制及管理」，以減緩孩子的近視加深，保護他們成長後免受患上眼疾的痛苦。眼軸過長是兒童近視的最主要原因，眼軸每增長1mm，可引致約200至300度的近視加深，而年幼兒童的近視發展速度更快。有效的兒童近視控制其實是把握在6至12歲這個近視控制的黃金期內，透過配戴合適的近視控制鏡片等方案去控制及減慢眼軸長度的增長，以減緩近視加深。

要針對兒童近視問題的徵結， 並非禁止他們接觸電子產品，反而是把握近視控制黃金期以減緩近視加深。

為了應付時代變化下日益惡化的近視趨勢，近視控制鏡片的研發思維必須走得更快、更前。為此百年光學品牌蔡司研發出革命性的MyoActive近視控制鏡片，以突破的全新鏡片設計協助孩童迎戰未來的視覺挑戰。蔡司MyoActive近視控制鏡片之所以被視為突破性設計，是因為引用了蔡司全新研發的M.O.V.E.微光學動態結構，屬前所未有的全新設計。更值得鼓舞的是，在 12 個月的臨床研究中，約 3 成配戴者出現「近視與眼軸雙回退」現象，即近視度數減輕且眼軸長度縮短，控制效果非常理想。

打破慣性，持續不斷地激活視網膜 蔡司研發革命性MyoActive近視控制鏡片

傳統的近視控制鏡片透過提供穩定的離焦功能度數來減慢近視加深，但蔡司更進一步觀察到人的眼睛會不自覺地「適應」來自單一、固定視覺信號的刺激，情況就好比健身時的重訓訓練，肌肉一旦適應了鍛鍊節奏就不再痠痛，需要再加強對肌肉的刺激才能達致進一步的效果。有鑑於此，蔡司新研發的MyoActive近視控制鏡片可透過改變視網膜接收到的視覺訊號，實現動態刺激，活化視覺神經反應來達至更高、更長效的近視防控效果。

蔡司研發突破性MyoActive近視控制鏡片，以蔡司M.O.V.E.微光學動態結構，實現動態刺激，活化視覺神經反應來達至近視及眼軸雙回退的防控效果。

突破性蔡司M.O.V.E.微光學動態結構 3成配戴者表現近視及眼軸雙回退

蔡司MyoActive鏡片的M.O.V.E.微光學動態結構採用隨機、不規律、連續起伏的旋轉排列微結構，令鏡片能夠持續為視網膜提供豐富且多變的離焦訊號，為兒童的眼睛帶來源源不絕、持續活躍的視覺刺激，更有效提升近視控制成效。12個月臨床數據證實¹，在5個試驗組別中，與配戴單光鏡片組別相比，配戴蔡司MyoActive的近視進展顯著減緩了0.60D（等效球面度數 ）和0.22mm（眼軸長度）；有超過 30%的人數出現眼軸回退現象；而蔡司MyoActive鏡片無論在視覺表現、適應性及舒適度方面都與配戴單光鏡片相當，確保孩子在有效地進行近視控制的同時，亦擁有絕對清晰而舒適的視野。

為了守護孩子的終生眼睛健康，及早進行近視控制是重要一步。由即日起至2026年9月13日到蔡司指定經銷商驗配蔡司MyoActive近視控制鏡片乙對，即送您 「飛利浦 Talent 可攜式近視控制護眼檯燈66195」（價值 $944）一座！無論是暑假作業還是親子閱讀時光，都能內外保護小朋友的雙眼。

了解更多詳情：https://see-clearly-for-life.com/event/Back-to-school-2026

1 12-month results pending final publication. "12-Month Interim Results Analysis of the M.O.V.E. Lens Clinical Trial, BrightChina 2026 Symposium."

（資料及相片由客戶提供）