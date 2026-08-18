順豐速遞釣魚詐騙｜網民收取件及派件失敗SMS 官方發稿教自保防騙

詐騙訊息｜媽媽們經常網購，相信順豐都是常用的速遞公司。早前順豐已經推出官方手機程式取代傳統SMS，目的就是客戶誤中詐騙訊息。近日，很多人都收到可疑短訊，指派遞失敗或取件通知，並要求致電取件或聯絡順豐速遞員。順豐發稿再次提醒市民防止受騙，本文亦會羅列常見的詐騙手法，大家亦可參考提醒自己及身邊人。



順豐香港官方與警方反詐騙協調中心近期加密發出警告，指假冒順豐的釣魚短訊及電郵不斷以多個短訊接觸香港市民企圖詐騙。騙徒甚至以虛假名義（名稱：Express）發出訊息，內容抬頭就標示「順豐速運」及取件通知，企圖混淆視聽。

順豐已更改通知機制 以官方APP發出訊息取代傳統SMS

順豐指，近期再發現有不法之徒冒充，甚至假冒「#SFExpress」名義發送虛假運單號碼的SMS短訊，偽造包裹派送異常，誘導客戶致電不明電話號碼。順豐香港發出聲明指，偽冒SMS及電話均與公司無關，提醒市民要多加驚剔。

四招認清順豐服務

1. 客戶可以用手機應用程式（SF-EXPRESS APP），或在瀏覽器到訪順豐香港官網查詢運單號真偽及快件最新狀況。如收到可疑短訊，可直接到官網查詢。

2. 順豐的快件自取通知只會以手機應用程式「SFHK APP」推送。

3. 順豐香港致電客戶時，不會透過以「普通話」預錄語音溝通，亦不會轉駁電話至任何執法機關或金融機構。

4. 順豐香港的短訊及電郵均不會列明收費，亦不會要求客戶透過超連結付款，亦不會要求客戶透過超連結提供銀行密碼或一次性密碼。

順豐再次提醒公眾，不要回應任何可疑來電、電郵或手機短訊，並請小心保護個人資料，切勿透過不明來歷的超連結提供個人資料及密碼，或進行轉賬及匯款。

（羅日昇攝）

提及詐騙，早前有網民收到迪士尼門票Klook確認電郵。如果選擇退款，隨時會被騙取個人資料！以下整合部分常見騙案手法及防騙貼士，家長可以參考。

近日有網民在Threads分享收到Klook的迪士尼門票確認電郵，詢問是否有人在購票時填錯地址。當事主點進電郵的連結，頁面顯示「預訂已確認」，更列出訂單詳情，包括「香港迪士尼樂園門票」項目的用戶評分資料、不同門票的購買數量及票價、預訂編號、入園日期等，內容看起來非常真實。

隨即有網民指這是詐騙電郵，籲事主不用理會，騙徒有可能藉此盜取銀行及信用卡資料。

4類常見騙案手法

1. 網上拍賣平台假扮買家

如Carousell假扮買家，聲稱已透過平台的付款功能支付款項。其後，騙徒會冒充平台，用電郵誘騙事主提供個人資料、網上銀行帳戶名稱、密碼及一次性密碼等資訊，從而盜取銀行存款。

2. 假購票電郵

騙徒會假冒主題樂園、購票平台或旅遊網站，如香港迪士尼樂園、Klook等，傳送門票或旅遊產品的確認電郵，訛稱訂單付款失敗、預訂出現等問題，誘使事主點擊電郵內的釣魚連結。

3. 釣魚訊息騙案

徒會冒充公營機構如水務署、中華電力、HA GO、警務處等，透過短訊訛稱事主的帳單異常、需要更新資料或有款項待繳，誘騙事主點進偽冒網站。

4. 假冒客服

騙徒假冒電子錢包、銀行或不同平台的客服，例如Alipay、HKTVmall等，訛稱事主的保險單到期，需要每月扣費等如果事主表明沒有相關保單，騙徒會藉指導事主如何取消保單以免扣費，誘騙事主提供銀行帳戶資料、存款金額及個人資料等。