暑假快到更要小心！留意3大危險訊號　避免孩子受網絡詐騙、傷害

在數碼科技快速滲透日常生活的現今社會，智慧型手機與社交平台已經成為許多兒少成長過程中不可或缺的一環。然而，隨着孩子越來越早接觸3C產品、每日使用時間不斷攀升，其社交互動、情緒發展與認知能力正面臨前所未有的挑戰。



兒童福利聯盟調查 逾2成兒少曾因3C與家長發生衝突

根據台灣iWIN網絡內容防護機構對國內兒少網絡使用行為調查顯示，兒少每日平均上網時間從2021年的3.17小時增加至2024年的3.96小時，首次接觸網絡的年齡也從8.7歲降至7.1歲，顯示3C產品與兒少生活日益緊密。不僅如此，根據台灣兒童福利聯盟（2015、2014年）的調查，約有20%～25%的兒少曾因3C使用與家長產生衝突。此外，台灣衛生福利部亦統計，兒少遭身體不當對待案件中約有16%與管教兒少3C使用有關，顯示數碼時代的親子教養課題越發嚴峻。

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2024年遭受性剝削的兒少中 有7成案件是經由網絡媒介

除了3C引發的親子教養衝突以外，兒少的網絡安全意識也同樣讓人憂心。根據家扶基金會2025年的最新調查，約半數兒少認為可以在社群媒體上公開個人資訊，且有近5成的兒少不知道如何設定社群平台隱私權限，另有4成表示家長從未與他們討論過網絡安全議題。這使得兒少在缺乏防護的情況下，容易成為性剝削受害者，甚至捲入網絡犯罪。根據內政部警政署及本部統計，2024年遭受性剝削的兒少中，有7成案件是透過網絡媒介，而性剝削嫌疑人中有一半是兒少，犯罪手法有9成涉及性私密影像犯罪。

拒絕3C成為數碼保母 教導孩子辨識網絡危險信號

為提升社會對兒少數碼使用議題的關注，並協助家長建立有效的教養策略，衛生福利部於5月2日舉辦「3C有界線，親情不掉線」終止兒虐守護系列記者會。現場邀請了中亞聯大網絡成癮防治中心主任柯慧貞、展翅協會組長陳時英及親子教養專家王晴與談。柯慧貞從青少年沉迷手機與社群媒體如何導致焦慮與憂鬱情緒，說明學校與家庭如何共同建立數碼使用規範及媒體內容選擇標準；王晴則指出，親子協商3C使用的過程中應堅持底線，同時給予空間與原則，而教養的關鍵應從家長自身做起，避免3C成為「數碼保母」; 陳時英也提及，青少年因為對親密關係的好奇及渴望，在數碼環境更易展開與性有關話題，提醒家長應教導孩子辨識網絡危險信號，建立信任感，成為孩子求助時的後盾。

3大網絡危險信號

信號1：陌生人主動接觸

信號2：過度親密對話

信號3：索取個人資訊



衛生福利部保護服務司司長張秀鴛呼籲，3C產品本身並非問題，關鍵在於如何正確使用並建立合理界線。要避免為了使用3C而傷了親子關係，父母能以身作則，做個好榜樣，理性與孩子討論合理3C使用規範，積極與孩子溝通網絡安全議題，上網設底線，安全不脫線，在數碼時代的浪潮下守護兒少平安成長。

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