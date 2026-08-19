BTS巡演｜成員智旻Jimin輕吻抗癌小ARMY打氣!粉絲捐款7萬美元送暖

BTS ARIRANG世界巡演｜ BTS成員智旻Jimin突然走到舞台下，擁抱及輕吻抗癌小粉絲為她打氣。原來Olivya是一位由慈善機構安排入場的抗癌小粉絲，獲Jimin親身打氣後更驚喜大喊「I got a kiss!」。事件曝光後，隨即上熱搜及令全球ARMY(BTS粉絲)跟隨偶像共同送暖，在一天內為慈善機構籌集超過5萬美元善款，展現偶像帶來的正面影響力。



(IG @bts.bighitofficial)

BTS成員智旻Jimin贈送鑰匙圈 以擁抱輕吻打氣

BTS大型世界巡迴演唱會 《BTS World Tour Arirang》，事件發生在2026年8月15日國阿靈頓的演唱會上。而在演唱途中，成員智旻Jimin更走到台下，向抗癌小ARMY Olivya先上限量版ARIRANG Bomb鎖匙扣，再給予擁抱、摸頭及輕吻。此舉動讓 Olivya 小粉絲在台下興奮地不斷大喊：「I got a kiss!」隔著螢幕也感受到女孩的幸福與激動。

ARMY以行動撐偶像 善心捐款延續愛心

多角度視角影片曝光後，再有第一視角影片釋出，其後協助女孩場的德州非營利機構「Heroes for Children」更拍攝影片表達感激且發起線上募捐。全球ARMY(BTS粉絲)隨即跟隨偶像腳步呼應暖心活動，起初設立的善款目標為 50,000 美元，接著不足24小時就已經達標，其後善款更衝破 70,000 美元，成功將舞台上的短暫溫存延續下去！

BTS Army X Heroes for Children募捐官方截圖

「Heroes for Children」成立經歷 立志幫助抗癌家庭

在背後牽線的「Heroes for Children」基金會，其實是由兩位不幸痛失罹癌愛女的母親所共同創立。她們因親身經歷決定挺身而出，令抗癌家庭路上不再孤單。透過提供緊急醫療生活費補助以及舉辦社交體驗項目，希望將家庭拉出癌症陰霾。粉絲更指，希望這次Jimin的「天使之吻」，能陪伴孩子們勇敢戰勝接下來的抗癌之旅！