天使綜合症｜歌手何雁詩日前出席活動時，開腔回應將患罕見病天使綜合症的4歲兒子Asher移居加拿大的爭議。面對「棄養」的指控時，她澄清目前與丈夫鄭俊弘分工，輪流往返加國照顧兒子，確保兒子每天也有父母在身邊。她更憶述在港帶病兒外出時曾受冷暴力與歧視，更指香港並無天使綜合症診所及優質特殊教育配套，於是，帶愛兒到加國是正確的決定。



面對棄養指控 何雁詩剖白往返兩地輪更照顧模式

何雁詩早前承認，已安排Asher移居加拿大溫哥華生活，並由嫲嫲及親戚代為照顧，而夫妻二人則輪流兩地飛，結果遭到部分網民指責「留港搵銀、放逐病子」等言論。對此，何雁詩澄清，送子到溫哥華只是為了有更好的成長環境。

她提到，曾經在港帶病兒外出時，曾飽受冷暴力及歧視。例如，有次帶兒子到戲院看動畫片時，曾刻意選擇角落及少人的位置。但兒子突然有大動作，當時已感受到旁邊觀眾厭惡的眼神，甚至覺得兒子「做咩咁癲」，完場時她只是不斷道歉及解釋兒子是特殊兒童。

而移民到加國，她與丈夫是採用「輪更制」，確保兒子每天也有父母在身邊。目前，兒子已在溫哥華入讀有專屬導師的正統特殊學校，並由嫲嫲及親戚協助照顧。

移民後腦抽筋未再出現 認為是正確的決定

何雁詩更提到「嗰度有一間天使綜合症診所，而香港或者亞洲係冇嘅，所以決定帶小朋友去嗰邊。」；她又指出，愛子在港不斷出現腦癇症，最高曾超過30次以上，移民後腦抽筋未再出現。「可能都係好小事，但我哋都係做咗正確嘅決定，希望為佢將來有更加好嘅發展。」

鄭俊弘Fred目前在溫哥華，最近最接受當地YouTuber「容容Fion親子頻道」訪問。當中更提到兒子Asher接受醫療的情況，他指以往Asher經常感到頭暈，現時溫哥華醫生有醫療天使綜合症的經驗，清楚用藥份量、何時加何時減藥或者轉藥，而兒子亦沒有再發作，就此感到非常開心。

加拿大設有天使綜合症基本會及診所

提供長期追蹤、病情控制及復康治療

加拿大天使綜合症基金出版了《照顧手冊》，指引中有提到孩子在不同成長階段的病徵、照顧重點及藥物選項，加強父母對孩子成長階段的認知及應對方法。

網上翻查資料，其實加拿大設有數間專門針對天使綜合症的專科診所（ASF Clinic），提供針對性的治療服務，這些機構能夠為天使綜合症患者提供跨專科的長期追蹤、病情控制（如腦癇症管理）及復康治療。（資料來源︰加拿大天使綜合症基金會））

1. BC Children's Hospital：溫哥華

專科範疇：遺傳學、神經病學、發育兒科、飲食與營養、睡眠、腸胃科、復健醫學、職業治療、物理治療、社會工作/家庭支援、言語治療、心理學/精神病學

BC Children's Hospital

2. Children's Hospital of Eastern Ontario（渥太華）

專科範疇：神經醫學、發育兒科、遺傳學及心理學。

Children's Hospital of Eastern Ontario

3. Montréal Children's Hospital（滿地可）

專科範疇：神經病學與遺傳學。

Montréal Children's Hospital

甚麼是天使症綜合症？

「天使症」的學名為安格曼症候群，又稱快樂木偶症，是一種罕見的神經性遺傳病。其致病主因是由於第15號染色體UBE3A的基因突變而引致的。

「天使症」患者通常伴有發育遲緩、語言障礙、嚴重功能障礙、吞嚥障礙、癲癇、斜視及臉上頻繁顯露開心的表情。外表上，其患者頭圍會相對小於平均值，頭骨顯得短而寬廣，同時帶有下顎骨會突出、口部寬闊、牙齒疏離、舌頭肥大、較淺膚色及髮色的特徵。