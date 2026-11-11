守護兒童｜佳寶幼稚園3分校將守護意識融入日常　營造安全校園

近年本港虐兒及兒童受傷害個案備受社會關注，兒童的安全與福祉亦愈發受社會重視。要讓「守護兒童」的理念植根校園，學校必須從制度建立、教師培訓到日常教學全面落實守護文化，方能讓每一位孩子在日常學習中獲得最周全的保護。佳寶幼稚園轄下三間學校：佳寶幼稚園、佳寶幼稚園（南昌分校）及佳寶幼稚園第三分校（天瑞邨），上學年透過參與在國際培幼會（香港）「守護兒童學校」支援及嘉許計劃，積極將守護兒童的理念融入日常教學與校園管理的每個細節中，讓守護意識走進校園的每一個角落，亦讓孩子們學會勇敢說「不」及保護自己，終成功獲計劃頒發「守護兒童優質學校」嘉許。



（幼稚園順序按英文名稱字母排列）

佳寶幼稚園將守護兒童落實日常教學 讓幼兒學會「保護自己」

佳寶幼稚園相信，守護兒童教育不應局限於個別活動，而應融入孩子每天的學習之中。因此，過去一年學校一直以綜合主題教學模式向學生宣揚保護自己的方法。例如，老師們會圍繞「我長大了」為主題，與學生展開討論，引領他們發起如何保護自己的思考，並開辦延伸活動，邀請家長與兒童完成工作紙，讓家長和兒童更深刻地認知「保護自己」的重要性。

校方表示，隨着《強制舉報虐待兒童條例》生效，社會亦愈來愈關注兒童受害的跡象。「守護兒童學校」支援及嘉許計劃不僅為學校提供清晰指引，幫助教職員即時識別體罰、情緒虐待、忽視或性侵犯等跡象，亦幫助學校更有效地依法或依程序正確通報，並建立完善的背景審查、行為守則及危機處理流程，以符合法律要求與國際兒童權利標準。

在過去一年，教師團隊努力完成了培幼會「守護兒童政策」等課程，並對守護兒童的定義、策略、方法等有了更清晰的認識。老師亦更加關注兒童在校的情況，透過細緻觀察，及時洞悉孩子的情緒反應。培幼會亦為學校悉心安排兒童、教師、家長工作坊及講座。有家長參與活動後回饋表示，這些講座讓他們更理解何謂守護兒童，以及預防虐兒的重要性。參加講座的小朋友亦會主動說：「身體唔可以比人摸㗎」。學校希望成為一所不僅充滿愛心，更能守護每一位孩子的學校。

佳寶幼稚園（南昌分校）優化校本政策 為兒童建構安全防線

佳寶幼稚園（南昌分校）一直在校內推行多項與預防虐兒、情緒支援及家校合作相關的措施。校方表示，參與計劃是期望能進一步加強及系統化學校的兒童保護工作，完善現有的校本政策和程序。

在推行計劃初期，校方亦曾面對時間安排及師生互動模式調整等挑戰。為此，學校將培訓內容分階段推行，並把內容整理為簡明易用的流程及指引；同時鼓勵教師以更尊重身體界線的方式表達關懷，例如以溫柔言語、眼神接納和小小擊掌，取代突然而來的擁抱。經過一段時間的實踐後，幼兒仍然能在新的互動模式中感受到安全與被愛，老師在遇上懷疑個案時亦有清晰步驟可依循，團隊更會互相討論和彼此支持。

在日常教學上，老師主要透過繪本故事、角色扮演遊戲及簡單兒歌活動，引導小朋友加強安全意識。例如在課堂和遊戲中運用有關身體界線的故事書和手偶，帶領小朋友練習說出「唔鍾意」、「唔好咁樣」，並透過家長通訊、家長講座及親子活動，向家長分享守護兒童的基本觀念和在家實踐的方法。校方觀察到在推行計劃後，孩子逐漸學會表達自己的感受和界線，身邊的小朋友也學會先停一停、問一問對方的意願。老師亦發現，小朋友在感到不安時，較以前更願意走近熟悉的大人，主動表達「我有啲嘢想同你講」、「我頭先唔開心」等。

學校表示，守護兒童並非短期項目，而是一個需要持續耕耘的文化轉變。只有當全體教職員、家長及幼兒都一同參與，「守護兒童」才能由文件轉化為真正的日常實踐。透過不同形式的活動和溝通，校方能夠更深入了解幼兒的感受與需要，亦更常聽見家長坦誠分享他們在教養路上的掙扎和反思，從而進一步鞏固家校之間的互信與合作。

佳寶幼稚園第三分校（天瑞邨）建立清晰指引 提高教職員風險評估能力

佳寶幼稚園第三分校（天瑞邨）一直重視兒童權益與安全。校方表示，參與成為「守護兒童學校」的一員，是希望透過系統化支援，進一步檢視和完善校本守護兒童政策和程序，建立更全面的風險評估、懷疑虐兒舉報機制及員工行為守則，讓每一位教職員、家長及幼兒都能清楚了解自身角色和責任，有效做到守護兒童的核心理念——「防患於未然」。同時，學校亦希望加強與家長及社區夥伴合作，共同建立以兒童利益為本的校園環境。

校方坦言，在最初參與計劃時，團隊不少人仍對條例感到陌生，需要時間逐步認識和理解相關法規及守護兒童理念。其後，每位教職員均參加網上課程學習，漸漸掌握不同知識與技巧。學校的教師和員工亦會互相分享學習的感受，逐步建立共同語言與專業共識。

經過一年實踐，老師明顯感受到孩子自我保護意識有所提升。校方分享，有K1小朋友在上了「保護自己」的工作坊後，學會主動對老師說︰「依度唔掂得㗎。」一句簡單的說話，反映孩子已開始理解身體界線和保護自己的重要性，令老師深感安慰。

除了學生的轉變，家長亦給予正面回饋。有家長分享，在參加家長工作坊後，逐漸學會如何陪伴自己的孩子，回應他們的情緒和需要，並更懂得陪伴孩子成長。老師亦有感受到，當家長懂得回應孩子的內心需要，正是守護兒童工作最美好的延伸。

校方強調，學校努力推動守護兒童政策，不僅是出於關愛，更是希望透過具體制度和實際行動，真正守護每一個學生。

守護兒童非短期工作 「守護兒童學校」支援及嘉許計劃助孩子建立自我保護意識

守護兒童從來不是一項短期工作，而是一場需要學校與家庭共同參與、持續耕耘的文化建設。國際培幼會（香港）自2018年起一直深耕「守護兒童」理念，並在伍絜宜慈善基金的支持下，於2024年正式推行「守護兒童學校」支援及嘉許計劃，透過教師專業培訓、家長教育以及引導孩子於日常中建立自我保護意識，將守護精神深植於校園日常。計劃推行兩年以來，已成功與117間本地幼兒教育機構攜手並進，累計服務近3萬人次，用關愛與專業為每一位孩子築起最堅固、最溫暖的防護屏障，同時為幼教界交出一張最令人放心的「守護兒童成績表」。

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(資料由客戶提供)