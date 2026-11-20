如果最近經過深圳香梅路，應該會發現，這條路好像悄悄有了點不一樣。原本熟悉的街邊綠地，被重新整理成了一段段更有趣的公共空間。



恰逢今年APEC「中國年」落地深圳，城市裏多了不少「國際交流」的新場景，而香梅路也順勢換了個玩法——2.4公里的路上，串起了6座風格各異的新公園，一個全新的國際友好街區，正在慢慢成形。

漫遊打卡一路玩地圖（ShenzhenWeekly授權使用）

從香梅地鐵站D口出來，沿着香梅路走下去，一條路，串起六座風格各異的主題公園，把嶺南庭院、東南亞、南美、澳洲、北美、俄羅斯風情濃縮在街邊。一步一景，像一場「迷你環球漫遊」。

我們這次優先探訪其中4座自帶遊樂設施的兒童樂園，適合帶小孩放電閒逛，慢慢感受藏在街角的童趣。

香梅路國際友好 公園帶玩4大兒童樂園

1. 袋鼠樂園 紅土潮園

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走進紅土潮園，腳下的紅色土坡、成片的觀賞草和一旁的「烏魯魯」，一下子把人拉到了澳洲荒野。

再往裏走，袋鼠主題的遊樂設施藏在這片紅土景觀裏，滑梯、攀爬、鞦韆一應俱全。沒有太多複雜的裝置，卻很適合讓孩子在這裏跑一跑、爬一爬，玩累了就坐在樹下歇一會兒。

玩！袋鼠滑梯

最吸睛的，是這座兩層高的木質大袋鼠。它的肚子藏着攀爬通道，尾巴化身滑梯，小朋友們鑽進袋鼠身體，「嗖」地順勢滑下～

更多玩樂設施

園內設有不同玩樂：錐形繩網、攀爬架、鞦韆……很適合愛探險的小朋友，考驗平衡與膽量，來這裏慢慢探索、盡情放電。

2. 火箭樂園 紅土潮園

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在袋鼠樂園旁邊，再往前走幾步，又鑽進了另一片「小宇宙」。一座藍白相間的火箭造型裝置立在樹蔭下，旁邊還有鞦韆、攀爬架和一組橙紅色的綜合遊樂設施。

小朋友可以從火箭旁一路玩到另一頭，爬、蕩、滑，各種玩法接着來，像是從澳洲紅土一路玩進了自己的探險星球。

衝！火箭滑梯

藍胖火箭自帶通透螺旋管道滑梯，直接鑽進艙內，順着彎管咻地滑出，像一場快樂的太空穿梭，笑聲跟着一起落下來。

攀爬「艾爾斯特岩」

一旁紅色的艾爾斯特岩造型攀爬台超吸睛，小朋友們沿着繩網、岩點向上攀登，一邊挑戰膽量，一邊悄悄收下地質小科普。

3. 大象樂園 曼陀園

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從紅土潮園走到曼陀園，氛圍一下子安靜了下來。高大的樹木撐起一片濃濃的綠蔭，大象造型的滑梯、小象搖搖樂藏在林下，木質遊樂設施也順着樹影鋪開。

沒有喧鬧的色彩，只有風吹樹葉的沙沙聲和孩子們的笑聲，像是在城市裏藏了一座安靜的小森林。

白象「滑溜時刻」

白象靜棲在濃密樹蔭之下，長長的象鼻化作滑梯，坐進象鼻滑道，慢悠悠地滑向地面，林間風輕輕拂過，是溫柔又鬆弛的玩耍時光。

漫步「綠林秘境」

老樹舒展遒勁枝幹，撐起一方城市小森林。蓬勃綠意漫過頭頂，沿着林間步道慢行，樹影搖曳，清風穿葉，愜意自在。

4. 鰲魚樂園 粵福園

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一條巨大的彩色鰲魚，是粵福園裏最吸睛的「主角」。魚身被做成了可以鑽、可以爬、可以滑的遊樂空間，旁邊還搭配了橙色轉盤、攀爬架等設施；傳統的嶺南元素換了一種更童趣的打開方式。

撒歡「童趣集合站」

螺旋管道滑梯、傳聲筒、鞦韆與攀爬網錯落分佈，或是俯衝滑下，或是敲打樂鼓，玩法十分豐富，在攀、跑、蕩之間，盡情釋放活力。

穿行「青瓦花廊」

青灰磚牆蜿蜒起伏，是雅緻的嶺南鑊耳造型；雕花綠窗藏着精巧紋樣，古樹濃蔭覆於牆頭；漫步其間，感受嶺南韻味。

休息一下Coffee Time 分享三家寶藏小店

1. 「發吽哣timeflies咖啡」

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逛完幾個兒童樂園，也別急着走，沿着香梅路繼續逛，還有幾家藏在街邊的小店，剛好可以坐下來歇一會兒。

在大象樂園旁的Eason主題咖啡館，老闆是追隨陳奕迅十餘年的老歌迷。坐在窗邊，窗外剛好就是大象樂園，看着小朋友在樹影裏玩，也算是這條街上很特別的一種休息方式。

推薦： 裙下之臣&南瓜巴斯克

招牌特調「裙下之臣」靈感源自Eason同名歌曲，藍莓與石榴交織出明亮果酸，綿密如莓果派，攪勻後又是清爽口感。搭配秋日限定南瓜巴斯克，貝貝南瓜的香甜裹着栗子伯爵茶奶油，綿密柔和，一口就是屬於秋天的溫潤甜香。

地址：福田區香梅路1090號（地鐵9號線香梅站D口步行380m)

營業時間：周一至周日 10:00-19:00



2. 「平日咖啡ping ri coffee」

開在居民樓下的「平日咖啡」，招牌並不顯眼，但進去發現處處別有巧思。日式侘寂糅合輕工業質感，原木與素色牆面構築出乾淨鬆弛的空間。

店內開闊安靜，沒有喧鬧，不管是帶上電腦靜心辦公，或是獨自發呆放空，都再合適不過。

推薦： 平靜角落&爆米花布丁

招牌特調「平靜角落」果香柔和，奶油綿潤，入口順滑溫柔。搭配爆米花布丁，口感軟嫩清甜，是治癒感滿滿的一套組合。

地址：福田區香蜜新村西區3棟一單元A1（地鐵9號線香梅站D口步行170m)

營業時間：周一至周五 08:00-18:00；周六至周日 09:00-18:00



3. 「拍大蒜咖啡集合鋪」

剛新開的有趣咖啡集合鋪，同時也是主理人自己的獨立生活設計品牌。好物、穿搭、禮品、手作、藝術都收納在此，整間店藏滿大蒜主題符號與原創手工設計，能感受到主理人對大蒜獨一份的偏愛。

推薦：手沖咖啡 西達摩

店裏的招牌是手沖咖啡，「西達摩」這款手沖酒香柔和舒展，伴着鮮活的水果甜感緩緩鋪開，沒有尖鋭的酸。入口醇厚圓潤，觸感順滑紮實，風味層層遞進，收尾溫潤，喝起來舒展又有記憶點。

地址：福田區香梅路1074號（地鐵9號線香梅站C口步行240m）

營業時間：周一至周五 09:30-19:00；周六 10:30-19:00



深圳香梅路·國際友好公園帶

地址：香梅路

地鐵9號線香梅路站D出口



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