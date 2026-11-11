青奧2026｜何承謙奪香港劍擊首面青奧金牌 4歲習劍休學追夢創佳績

何承謙｜17歲香港男子花劍代表何承謙在2026年達卡青年奧運會（青奧）男子個人花劍賽事中表現出色，於決賽擊敗日本對手奪得金牌，成為香港劍擊隊首位在青奧摘金的運動員，創下香港劍擊歷史性時刻。從4歲開始接觸劍擊，到暫停學業專心訓練，他多年來的堅持終於迎來重要成果。



決賽15：8擊敗日本劍手 何承謙創香港劍擊歷史

何承謙於11月9日出戰男子個人花劍賽事，分組賽取得5勝1負的成績，順利晉級八強。進入淘汰賽後，他先以15：2擊敗捷克劍手，再於四強賽擊敗塞浦路斯對手，成功取得決賽席位。

決賽中，何承謙迎戰日本劍手前田將志（Masashi Maeda）。兩人在初段戰況緊湊，戰至5：5平手後，何承謙連取3分拉開至8：5，隨後再憑一段7：3攻勢奠定勝局，在餘下比賽中把握進攻機會，最終以15：8勝出，成功摘下金牌。

這次勝利別具意義，不但是中國香港代表團今屆青奧的第二面金牌，還是香港劍擊隊歷來首面青奧金牌。何承謙在賽後表示，對手同樣具備實力，自己並非單靠技術取勝，而是在比賽過程中不斷調整心態及戰術，避免讓對方掌握自己的進攻模式。

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4歲受兄長影響開始習劍 與孿生哥哥一同追夢

何承謙與劍擊結緣甚早，4歲時受到兄長影響，開始與孿生哥哥何承灃一起學習劍擊。起初，他只是覺得持劍比賽十分有趣，後來逐漸發現花劍不單講求反應及速度，更需要觀察對手的動作，預測對方的下一步，令他對這項運動愈來愈投入。

他曾在訪問中透露，自己喜歡思考，尤其享受在劍道上與對手鬥智的過程。即使同學相約外出玩樂，他有時仍會選擇回到劍會練習，並形容劍會就像自己的另一個家。由最初的興趣發展成長遠目標，劍擊逐漸成為他生活中不可或缺的一部分。

男拔與哥哥同屬劍擊校隊 休學與母親訂下一年之約

何承謙就讀拔萃男書院，與孿生哥哥同是學校劍擊校隊成員。兄弟二人曾在校園及劍擊訓練中並肩努力，累積不同的訓練及比賽經驗。其後，何承謙專注發展花劍，哥哥則以重劍為主項。

然而，隨着劍擊訓練及比賽安排日漸頻密，兼顧學業與運動並不容易。何承謙自小已希望成為全職劍擊運動員，但母親起初希望他先完成學業，對他暫停讀書有所顧慮。直至2025年4月，家人終於同意他暫停在男拔的學業，讓他集中時間追逐運動夢。

為了讓母親安心，何承謙亦與她作出約定，若一年內未能取得理想成績，便會返回校園繼續讀書。轉為全職運動員後，他有更多時間與資深師兄對練，亦能安排充足休息，減少學業帶來的壓力。他認為，這些改變有助改善自己的技術及比賽心態。

休學後，何承謙的成績逐漸突破，2026年4月先在世界青少年劍擊錦標賽奪得少年組男子花劍個人金牌，其後於青奧站上頒獎台最高位置。