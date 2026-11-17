央視財經揭平價肉扮高價牛肉｜四川涉事黑心工場被揭，利用平價豬肉再經過三重偽裝冒充高價牛肉出售，更以鴨肉乾冒充特產風乾氂牛肉，甚至將過期急凍兔肉加工製成臘味流入市場。即看三重偽裝牛肉流程，以及三招分辨合成肉。



巡查揭發手拉車擺滿紅肉 檔主心虛棄貨逃逸露破綻

案件曝光於今年5月，游仙區市場監管部門執法人員於日常巡查市場流動攤販時，看見一輛手拉車上擺放大量色澤紅潤的鮮肉，遂要求攤主出示肉製品相關的合格證，惟攤主指就近可取，其後離去並一去不返。

經仔細查驗後，發現肉品筋膜著色深淺不均，存在明顯的人工染色痕跡。同時，當地消費者更透露，當時攤主售賣肉品價錢為30至35元一斤，價錢低於市面牛肉價格。

黑心工場「三重偽裝」黑幕曝光 豬肉浸檸檬黃上色兼噴香精

根據央視財經暗訪披露的生產流程，涉事工場以每斤10至14元的價格購入未經檢驗檢疫的豬腱子肉，透過特定的三重偽裝工序，包括以檸檬黃人工上色，再修飾筋膜紋理模仿牛肉纖維、其後噴灑牛肉香精等添加劑及塗牛油，遮蓋原本豬肉特質。成品隨後更被包裝成各類牛肉製品，並以30至35元一斤賣出並流入餐飲及零售渠道。

公安機關最終以DNA物種鑑定，確認涉案肉製品均為豬肉。經查證案發時間線與官方通報，該不法攤販自2025年5月起作案，截至查獲已非法獲利逾百萬元（內文提及今年5月查獲，時間跨度建議明確交代為2025年至2026年查處跨度）。

同時，更有黑心工場以鴨肉乾，重新調味及改造包裝成風乾牛肉乾對外銷售。據了解，有涉事加工點以價格低廉的鴨肉乾為基底，重新調味與包裝貼牌後，變裝成風乾牛肉。更甚的是，亦有工場被爆利用已過保質期的急凍兔肉解凍加工，再變裝成四川傳統臘味對外銷售。

網購風乾氂牛肉乾竟是廉價鴨肉 DNA檢測鴨肉含量高達97%

四川省市場監管部門持續調查後，更發現內江市有不法分子購入廉價鴨肉乾，其後換裝貼牌充高價風乾氂牛肉並出售。經DNA檢測後，鴨肉比例97.23%，涉案人員因生產、銷售偽劣產品罪被判處有期徒刑10個月。

過期兔肉製臘味兼違規添加「誘惑紅」 四川全省查處逾3700宗肉類造假

四川瀘州市龍馬潭區一間食品廠，被揭發一年內第二度觸犯同類食品安全法規。據了解，該廠使用過期冷凍兔肉加工臘肉、違規使用色素「誘惑紅」為臘豬腳上色。

家長買肉防踩雷指南：3招秒辨真假牛肉與合成肉

1. 看紋理：真牛肉肌肉纖維較粗且呈亂中有序的網狀分佈，脂肪多呈塊狀且質地較硬，而假牛肉紋理過於工整且單一

2. 聞氣味：真牛肉有淡淡的奶香味或肉腥味，而假牛肉混入香精味道，散發濃烈的牛油香

3. 按壓牛肉：真牛肉具彈性，按壓後會回彈並不留油膩感，而假牛肉未有彈性，甚至出現滲水及油膩感