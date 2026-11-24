機電工程署於11月20日公布，根據《能源效益（產品標籤）條例》，將一款電磁爐從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起禁止在本港供應。被剔除的電磁爐品牌為億世家ecHome，型號為IDCS2100BK。



機電工程署。（資料圖片）

機電署測試揭能源表現未達標 億世家即日起禁售型號資料一覽

機電工程署於11月20日公布一款電磁爐禁止在港供應。機電署負責按《條例》實行強制性能源效益標籤計劃，並定期挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，以查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現。由於該型號產品的測試結果未達相關的能源效益及／或功能特性表現，署方決定將其從紀錄冊中剔除。

電磁爐資料：

品牌：ecHome

型號：IDCS2100BK

參考編號：I250027

進口商：億世集團有限公司

機電署表示，已按《條例》向相關進口商發出通知書，進口商會在報章刊登通告，通知市民有關產品會停止在本港供應。市民如對事件或產品有查詢，可直接與億世集團有限公司聯絡電話（2235 0333）及電郵（cs@epsa.com.hk）。

機電工程署（機電署）（20日）宣布，根據《能源效益（產品標籤）條例》，將一款電磁爐從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起禁止在本港供應。被剔除的電磁爐品牌為「ecHome」，型號為「IDCS2100BK」。（政府新聞網）

機電工程署（機電署）（20日）宣布，根據《能源效益（產品標籤）條例》，將一款電磁爐從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起禁止在本港供應。被剔除的電磁爐品牌為「ecHome」，型號為「IDCS2100BK」。（政府新聞網）

億世家非首次違規？機電署2024年曾勒令禁售3款電磁爐名單重溫

機電署按《能源效益（產品標籤）條例》進行定期監察測試時，發現 3 款電磁爐未符合向署方遞交的能源效益及功能特性標準，因此已從「表列型號紀錄冊」中剔除，包括億世家（ecHome）IDC2010T、金樂（Golden Well）GW-IH2800、ASKO HI1355G。

品牌︰ecHome；型號︰IDC2010T。

有觸電起火危機？機電署解構「剔除紀錄冊」原因與耗電隱患

雖然禁售令主要是針對經銷商全面停止在港發售，未必代表產品具即時漏電或著火風險，但意味著其日常耗電表現與標籤聲稱不符，例如耗電過高、電費增加或額定功率不符預期等，長期使用或會大幅增加家庭電費開支。

冬天打邊爐必睇：機電署與消委會認證 5大電磁爐防跳掣起火守則

根據機電工程署電磁爐安全指引及消委會安全守則，日常使用應注意以下事項：

1）獨立插座供電：電磁爐屬高耗電量電器（一般達 2,000W 或以上），應獨佔一個牆身固定插座，切勿與其他高功率電器共用拖板或使用萬能蘇，避免負荷過重引致火警。

2）保持散熱通風：擺放或安裝時確保散熱風扇及出風口沒有被雜物、牆壁或枱布遮擋；謹記煮食後避免立即拔除插頭或關掉牆身電源，應先按開關鍵並等待內置風扇完成散熱停轉。

3）爐面切勿放置金屬或密封物品：例如刀、叉、湯匙、鍋蓋等金屬物品避免放在爐面上，以免意外啟動加熱導致燙傷或爆炸。

4）常常留意鍋具及爐面狀況：使用平底或與爐面吻合的鍋具（如不鏽鋼、鑄鐵鍋），切勿乾燒；若發現微晶玻璃爐面出現裂紋，必須立即停用並安排維修。

5）清潔注意事項：待爐面冷卻後才以濕布及中性清潔劑抹拭，切勿直接沖水或使用高壓蒸氣清潔器，以免水氣滲入內部造成短路。