天氣逐漸轉涼，不少家長都會趁機為自己及小朋友添置保暖衣物，當中羽絨外套是不少家庭冬季必備的單品。不過，市面上的羽絨款式及價格各有不同，所以消委會分享了選購羽絨的6大要訣，提醒消費者如何才能挑選一件品質良好的羽絨。



天氣近日開始轉涼 市區氣溫降至16度

香港即將迎來新一輪降溫。天文台於11月23日表示，一股東北季候風預計於24日早上抵達廣東沿岸，屆時本港將轉吹偏北風，天氣逐步轉涼。預測星期三及星期四（25日及26日）早晚清涼，市區最低氣溫約攝氏16度，新界部分地區更可能低兩至三度。隨着氣溫下降，不少家長或會開始為小朋友添置保暖衣物，羽絨亦成為冬季選購的熱門之選。

羽絨原料主要為水鳥毛 絨毛比例高背後差異

不少人選購羽絨時，都會留意衣物標示的羽絨成分，但其實絨毛與羽毛有所不同。消委會指出，羽絨主要來自水鳥，當中絨毛是指鴨、鵝胸腹位置柔軟的絨毛或朵絨，而羽毛則主要來自牠們的頸部及身體兩側。

一般而言，絨毛比例愈高，羽絨的質素愈好，價格亦相對較高。當中取自成熟白鵝的羽絨，朵絨通常較大，品質較佳，其次為鴨絨。至於雞、火雞等陸上禽鳥的羽毛，較容易被水沾濕，保暖能力亦較差，因此品質相對遜色。

羽絨圖片

消委會教揀羽絨 6大選購要訣

1. 細閱衣物標籤 留意羽絨成分及填充重量

選購羽絨時，首先要仔細查看衣物標籤，了解羽絨的基本資料。消委會指出，理想的羽絨標籤應清楚列明外層面料及內裏的物料成分、填充物重量、蓬鬆度，以及洗濯和乾衣指示等。另外，品牌、尺碼及其他相關資料亦應一併列出，方便消費者了解衣物的質素及保養方法。

2. 用手觸摸及輕拍 分辨羽毛、絨毛比例

消費者也可以透過觸感初步判斷羽絨的填充物質素。選購時可用手輕輕觸摸及拍打羽絨外套，感受內裏的物料。如果摸到較多堅硬的羽毛梗，代表羽毛比例可能較高，而柔軟絨毛的比例相對較低，保暖效果亦可能較遜色。

3. 聞一聞有沒有異味 注意填充物衞生

由於羽絨主要來自鴨、鵝等家禽鳥類，因此清潔及消毒程序同樣重要。消委會提醒，選購時不妨聞一聞羽絨有沒有異味，若羽絨未經徹底清潔及消毒，便有機會藏有細菌，不但影響衞生，亦可能散發異味，購買前應多加留意。

4. 留意外層物料 防水及防走絨設計同樣重要

羽絨衣物雖然保暖，但亦相當怕潮濕，沾水後保暖能力便會下降。因此，羽絨外套的外層通常會採用高密度編織物料，減少羽絨從布料縫隙中漏出的情況。

若要做到車縫位置亦具備防水功能，對製作技術的要求會更高，例如在拉鏈及接縫位置加入防水壓膠設計。消委會指出，這些額外設計連同衣物剪裁的複雜程度，都可能影響羽絨的售價。

5. 檢查車縫位置 避免羽絨填充物分布不均

購買羽絨時，亦不要忽略衣物的車縫做工。消費者應檢查縫線是否完整、針線是否細緻，以及有沒有脫線等問題。如果車縫做工粗疏，羽絨便可能隨着日常穿着及清洗而移動，長時間下來容易集中在衣服下方，令其他位置的填充物變少，影響整件外套的保暖效果。

6. 建議親身試穿 確認合身程度及保暖效果

最後，選購羽絨時最好親身試穿。由於不同品牌的剪裁各有差異，袖長、肩膊闊度、腰身及衣服長度都可能有所不同，單憑尺碼未必能判斷是否合身。消委會建議消費者試穿時，除了感受衣服的舒適度，亦要留意穿上後的保暖程度，以及身體產生暖意的速度，從而挑選最適合自己的款式。