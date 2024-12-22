網傳羽絨外套可用「番梘+酒精」去污？專家搖頭　建議該用洗潔精

撰文：TVBS新聞網
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天氣冷颼颼，很多人紛紛拿出羽絨衣，但怎麼洗是大學問，網絡流傳用紙巾包肥皂再配上酒精來去污，但達人直言用酒精的話，深色衣恐褪色，建議可拿牙刷沾洗潔精在髒污處輕刷，另外機洗的話，水的溫度也要注意，洗完後更別日曬，陰乾就OK。

羽絨外套若是弄髒了，建議也別用酒精來清潔！（Canva）

冬天到了，網絡流傳，用紙巾包肥皂再配上酒精，就可以來吸附羽絨服上的污漬，不過實際實測看看，卻發現這個效果好像不太明顯。

台灣洗衣達人沈富育看了也搖搖頭，親自教大家，如果想要救急，可以先拿牙刷沾洗潔精，在髒污處輕刷，也能加點梳打粉增強效果，靜置約20分鐘後，再噴水刷一遍，最後用乾布把水和洗劑吸起來，達人也示警用酒精可能會出問題。

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沈富育指，酒精在噴的過程要注意，若是噴在淺色系的羽絨外套是沒有感覺，但如果是深顏色的衣服，有可能就會影響到它的染料顏色，令衣服褪色。

沈富育建議，如果羽絨衣穿久了髒掉，還是整件清洗比較好，畢竟領子、袖口和內部都很容易藏污納垢，但若不想拿出去送洗，在家裏用洗衣機清洗的話，水的溫度可要多注意。

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他指，白色衣服的話，正常是大概水溫40度到45度；如果是白色的羽絨衣，建議是洗12分鐘到15分鐘左右，如果說有顏色的羽絨衣，那用常溫洗到9分鐘就夠。

不過洗完後，怎麼乾衣也有小撇步，沒有乾衣機沒關係，掛起來不要曬太陽，用陰乾的方式，兩到三天後取下，再用橡皮水管等棒狀物拍一拍。

拍打後，裏面結球的羽絨就會被拍散，最後再掛起來，陰乾約兩三天，就可以了。羽絨衣怎麼洗，怎麼曬是門學問，如果用錯方式，或聽信偏方，恐怕會縮短羽絨衣的壽命。

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