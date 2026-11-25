王丹妮與羅孝勇今日宣佈迎來新生命，今日在社交平台上分享手持BB超聲波的合照。同時，她更分享3年前的結婚照，原來三年前的今日，正是他們二人在澳洲舉辦婚禮的大日子，於婚禮三周年紀念日分享新生命的消息，別具意義。



澳洲婚禮三周年報喜：王丹妮曬BB超聲波「從此這個家變成了3+1=4」

王丹妮與羅孝勇在IG曬出手持BB超聲波的合照，並留言寫道：「關於愛的所有想像，在這一刻又有了新的形狀。謝謝你如期而至，點亮我們的三周年。從此這個家變成了3+1=4❤️ Today, November 25th, marks the 3rd anniversary of our wedding! On this meaningful day, Sheldon and I are overjoyed to share some wonderful news — our little bundle of love is on the way! 。」

王丹妮更在帖文中透露，原來三年前的今日正正是三年前結婚的日子，並貼上在澳洲舉辦婚禮的相片，更謂「回望婚禮的照片很多回憶湧上心頭」

王丹妮透露三年前的今日，王丹妮與羅孝勇在澳洲舉辦婚禮，正式許下承諾。（IG圖片）

如今在結婚三周年當日宣布懷孕，迎來二人的第一個愛情結晶，意義格外重大。（IG圖片）

羅孝勇年底澳洲脊醫畢業 返港迎二胎全家團圓

結婚三周年迎來二人首個愛情結晶，意義格外重大。而女兒Affa得悉當姐姐後，更興奮得每天也要摸着她的肚子跟寶寶互動。除了懷孕喜訊之外，羅孝勇更將於年底在澳洲完成脊醫課程，畢業後就能回港一家團聚，家人不用分隔兩地。對羅孝勇而言，無疑是人生中最開心的時刻之一。

羅孝勇與王丹妮的女兒關係亦非常良好，早已親如一家人。女兒開心興奮地準備升格成為姐姐，迎接弟弟或妹妹的出生。（IG圖片）

王丹妮宣布懷孕後，不少客戶包括電影方面均紛紛送上祝福，她衷心感謝各方的體諒與支持，並表示會好好享受這段迎接新生命的時光，盡量保持身心健康，同時間亦會把手頭上的工作繼續努力做好，期待以一個不同的面貌繼續與大家見面。

視繼女如己出｜王丹妮羅孝勇示範高質量陪伴及身教重要性

王丹妮24歲時誕下大女Affa，於2016年與羅孝勇交往並於2020年結婚。羅孝勇努力建立父女情，並視Affa如己出，Affa亦主動跟隨繼父姓氏改名為「羅芷欣」。

家庭單位互相支持，感情深厚，如家人人生重要時刻絕不缺席。即使羅孝勇遠赴澳洲就讀脊醫課程，與留港拍戲的王丹妮及女兒分隔兩地，但只要遇到重要日子（如2026年7月Affa的小學畢業典禮暨頒獎禮），羅孝勇都會專程飛回香港親自見證與鼓勵。日常生活中，Affa於學校運動會奪得金牌時，羅孝勇更會透過視像通話第一時間讚賞與慶祝，給予女兒滿滿的情緒價值。

為事業與學業拼搏，為女兒實實在在示範追夢的身教。羅孝勇毅然放下演藝事業重返校園就讀脊醫，而王丹妮在港專注電影事業，兩人以身作則向女兒示範追夢與堅持的態度。

以上種種的家庭陪伴、實在的身教，為家庭幸福感不斷加分，這相處之道值得學習及反思。