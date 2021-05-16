小孩養小孩？不負責任？19歲女生心聲：別用年齡判斷我是否好媽媽

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-16 12:00

不論甚麼年紀生小孩，母親們都會遇到同樣的煩惱：經濟、育兒、婆媳、懷念以前的自由....更一樣的是：不論年齡生小孩，都一樣愛自己的小孩！所以不要被年齡蒙蔽雙眼，以為年輕小母親就不愛小孩、不會教養小孩！

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現在的生育年齡越來越高，也有許多人抱持着不婚、不生主義。但相反的，也有人年紀輕輕20歲出頭就生小孩！但社會大眾始終對這些年輕母親的眼光不甚友善，總覺得這些年輕母親愛玩、沒保護好自己、小孩養小孩。妞編輯特地訪問《母親妞真心話社團》裏的多位17至22歲的年輕母親們，當初結婚生小孩的動機與現在的生活，是不是如大家所想。

Q1. 怎麼會那麼早結婚生小孩？

很多年輕母親除了意外懷孕，其實也有很多「本來」就嚮往家庭、打算早點結婚生小孩。剛好妞編輯訪問到的都是大學生年紀、剛出社會沒多久就懷孕，很有可能是還沒享受過單身生活，剛好懷孕就直接踏入家庭，比較不會有「捨不得單身生活」而不想結婚、生小孩。

還有另一種狀況是男方年齡比女生大，男生已經有結婚生子的壓力，剛好遇到小女朋友願意接受早點結婚生小孩，就早早共組家庭。

Q2. 如何確定「老公」就是Mr.Right？

這些年輕母親分享自己是因為老公肯負責的態度、對孩子細心照顧、對娘家的家人、朋友好，而不後悔有這段婚姻。

以前，我們都覺得「趁年輕要多看看、多挑挑，才會找到適合你的男生。」但後來才發現，其實不管幾歲結婚、生小孩，有家庭後兩人的相處方式一定會因為有小孩而改變。老實說，婚姻的維持不是看年紀，而是看兩人願意為這段婚姻包容多少、改變多少、付出多少罷了。

Q3. 知道自己那麼年輕就懷孕，當下有甚麼想法？

有的年輕母親本來就預訂這個時間結婚、懷孕，當下自然是開心、喜悅的；但如果是因為意外懷孕的年輕母親，自然會惶恐、擔心，怕自己無法撐起一個家、照顧好小孩，畢竟這時間懷孕不在規劃內啊！

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Q4. 家人的得知懷孕後的反應？

問到年輕母親們娘家人的反應，幾乎都是：「無奈又只好接受。」但有一個受訪者是例外：「公婆年紀大了，而我們家這個剛好又是他們期待的小孫女、又是最後一個，所以就非常的興高采烈、百般疼愛。」

Q5. 周邊人的反應以及年輕母親育兒上的困難？

20出頭就當母親，周邊陌生人的反應大多是訝異、不信任，覺得那麼年輕一定不會是好母親，最常聽到的就是：「小孩養小孩」，或是認為母親本性貪玩根本不會顧。但正面一點的反應就是會稱讚母親完全看不出來已經當母親：「哎呀好年輕的母親」、「好漂亮啊！」（只要誇母親漂亮就一律接受），或是認為年輕一點生也好，早生早解脫、早享受。也有母親說自己在育兒這條路上很孤單，因為身邊朋友都還沒結婚生小孩，聊的話題不同就漸行漸遠了。

但妞編輯也要說句公道話：「不管年紀大還是小，每個人都一定會有經歷『新手母親期』，也就是從無到有學習育兒知識。」所以用年紀來判斷母親的育兒能力，真的是太不公平了啦！

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Q6. 後悔這麼早生小孩嗎？

這問題問所有母親，答案應該都一樣吧？「看着其他人出去玩、熬夜、睡到自然醒，有時候也會後悔，但其他人也會羨慕我幸福的家庭生活。」畢竟不管甚麼年紀當母親，我們失去的東西都一樣—自由！

但另一個年輕當母親的好處就是有更多的體力可以陪小孩、更提早享受自由的空氣，而且重點是—還很年輕！相較正常生育年齡30至35歲生小孩，要等到50歲、55歲才能自由；但年輕母親40出頭就可以放輕鬆了！（有人這時候才正懷孕、生小孩呢……）

Q7. 對其他的小母親有甚麼鼓勵的話？

「不要在乎外人怎麼評論自己，做好自己該做的事就好，至少我們知道自己在做甚麼，這樣就夠了。」

「如果真的懷孕了，要有能力、也要有心理準備再把孩子生下來。過程會面臨很多異樣眼光但記住孩子是自己的，不要因為別人的一句話影響自己的心情及行動。」

「如果可以，不用急着結婚，可以先一起顧孩子看看你們到底合不合，但當然經濟條件要允許。」

「加油！我們早生以後就早享受。」

「雖然不鼓勵那麼早當年輕母親，但如果你已經做好決定，就去做，不要害怕自己做出的決定。」

「在我孕期其實也有很多家庭問題，情緒起伏也很大，但到孩子出生這一刻我反思，只要自己有能力、有經濟、有責任心，別人的看法真的不要在意，最重要的是相信自己會為這個小生命負起責任，那就足夠了！」

「要想清楚，這麼早結婚當母親有好處也有壞處，但更多的是跟公婆、跟老公、跟自己，還有小孩的相處。」

其實，訪問完這些年輕母親，妞編輯發現「不論甚麼年齡當母親，大家遇到的問題都是一樣的」：小孩的教養、公婆、老公相處、經濟壓力等等，年齡根本不是問題。妞編輯也同時發現，這些年輕母親會如此穩定成熟的育兒、享受家庭的關鍵，很有可能是經濟收入穩定（統計處調查家暴虐兒的最大主因），這些年輕母親的家庭月收入不論單薪還是雙薪都有3至5萬，而且老公的年齡都比女生大（年齡差2歲至18歲都有）。心智年齡相符、家庭收入穩定，要煩惱的事情自然就會比較少、社會上常見的小父親、小母親家暴虐兒案也就比較不會發生。

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