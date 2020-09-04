【親子fashion】媽媽必讀穿搭技巧　帶寶寶出門也可舒適又時尚

對許多媽咪來說，帶小孩出門就像是打仗一樣，從出門前整理、打包的工作，到好不容易打理好小孩，一照鏡子卻發現自己還是邋遢狼狽的大嬸，本文介紹「當媽後的10分鐘外出穿搭術」，只要10分鐘，就能搖身變成俏媽咪，就算趕著出門，也能穿出自信風格。

黃臉婆OUT！穿出自信女人味

想要穿著舒適，又要不失時尚，媽咪需掌握以下三大原則。

1. 穿脫方便

為了方便活動以及避免小孩拉扯衣服，媽咪應避免穿著層次過多的服裝，建議選擇設計簡約的服飾，例如：拉鍊式外套、有鬆緊帶設計的褲子、假兩件樣式的衣服等，不僅可縮短穿衣服的時間，又能穿出簡約的舒適感。

2. 材質舒適

由於孩子在出門在外總是蹦蹦跳跳，為了配合孩子的活動力，媽咪在外出的服裝必須要是透氣度和排汗度好的材質，建議可選擇棉麻材質的襯衫、素色T恤，搭配牛仔褲，讓人感覺清爽又自然。

3. 顯瘦

當了媽咪後，身材難免稍微走樣，因此在穿著上可選擇顯瘦版型的衣服，例如：傘狀上衣、娃娃裝等，不僅可以遮住手臂、肚子，還有減齡的效果，讓人不會把焦點放在有贅肉較多的部位，而寬鬆上衣的穿搭要掌握「上寬下窄」的原則，搭配上可以選擇內搭褲或合身的長褲，讓整體造型感覺較輕盈、神采奕奕。

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穿搭小撇步

三文治穿搭法：「三文治穿搭法」簡單來說就是如同三文治的食材一般，將身體分成三等分，分別是上衣、褲子、鞋子，上衣和鞋子可當作是三文治的吐司，採用同色系，褲子則是內餡，採用另一個色系，媽咪也可以另外搭配帽子、髮飾等，利用小物當夾心，增強整體風格，不僅錯誤率極低，又能穿出時尚品味。

高衣Q媽咪必備單品

升格媽咪不等於與時尚脫節，想要當一個時尚媽咪，有了這兩樣百搭的單品，可以讓媽咪輕鬆自在穿出獨有的時尚風格，在帶孩子的同時，也可以盡情展現女人味。

1. 蓬袖上衣

蓬蓬袖的設計不但可以完美隱藏蝴蝶袖，在穿著上也非常舒適，更讓整體多了一股女性的優雅韻味，是絕對不能少的單品，媽咪們可以選擇這類型的衣服，加上舒適合身的深色內搭褲，就能穿出時尚感。

2. 寬褲

今年寬褲可說是女性必搭服飾之一，這股從歐美時尚品牌開始延燒的單品，不僅帶出七○年代懷舊的復古味，也可以修飾屁股及大腿的線條；另外，綁帶寬褲的設計可以讓人把焦點放在蝴蝶結上，增加造型感，高腰式寬褲可將上衣紮進褲子內，除了在帶小孩更方便行動外，還能營造出長腿的效果。

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】