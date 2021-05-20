我數到3、再這樣我要生氣了！　10句說話做媽媽的一定曾說過

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-05-20 12:11

如果你每天都在對孩子大吼大叫，快忘了從前那個溫柔可人的自己，別沮喪，你一點都不孤單！Facebook「靠北幼稚園」發問：「用一句話證明你是媽媽！」網友的回覆，絕對是世界上讓媽媽最療癒的留言，每一句都會讓媽媽覺得怎麼好像昨天才說過，甚至不自禁的感到安慰：「看到這麽多相同的經歷，我就安心了。」

一句說話證明你就是媽媽！（按圖看清）

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1.「我數到3！玩具趕快收一收！」

有沒有發現，怎麼感覺跟自己常常在說的一樣？這兩句話是不是耳熟能詳？每天上演的戲碼，喊得很累呀，重點是喊完一百次後，玩具還是好好在那兒，網友無奈表示：「錢買的，爸媽也捨不得丟。」但媽媽的耐性，就這樣一點一點的丟得一點也不剩。你說，媽媽能夠心不累嗎？

一位媽媽打趣說：「我兒子會在旁邊數1…2…然後就自己跑來…」不得不說，這種識相的孩子就是可愛！

2.「嘴巴要咬啊，一碗飯要吃多久？」

「這句話真是照三餐講」、「一頓飯至少講20次」！媽媽看了都要厭食了，每天煮飯更厭世！最累人的是吃飯不好好坐着，還要邊吃邊喊：「不要跑！不要跳！」讓媽媽很無力，「我很累你快一點！你怎麼都聽不懂…」

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3.「你再這樣，媽媽要生氣了！」

或是「第幾次了，我要生氣了！」以及：「是要講幾遍！！！」有時候，孩子被罵哭了，變得失控，媽媽還常說：「用說的，哭哭我聽不懂。」哭得兇時，只好說：「眼睛看媽媽，媽咪跟你說說話。」

4.「晚上了小聲一點，不要尖叫！」

媽媽們應該都有晚上10點後，被上下樓、左右鄰居敲門的經驗吧？甚至只要聽到門鈴聲，心中就會暗叫不妙：「又來了！」然後從貓眼裏看到鄰居的臉，大概就會往後瞪孩子一眼，「叫你不要大聲吵、不要跳你不聽，鄰居又來抗議了！」

5.「大野狼要來了，快點睡覺！」

當媽媽哄小孩睡覺的招數江郎才盡時，只好把大野狼、虎姑婆等小孩「各種怕怕」搬出來用一下！

媽媽們說：「我也用大野狼＋詭異里長伯（最害怕）」、「我都說晚上有虎姑婆要快點關燈不能出聲她才找不到我們」、「大野狼真的好好用」、「年獸也很好用」、「我只要唱虎姑婆他就爆哭，媽媽心裏得意（壞）」等，雖然嚇小孩不見得是對的，但大家的心情都一樣，就是孩子啊，「你已經很累了，為甚麼不睡覺？」

再不濟，只好告訴他：「不要再媽了，快睡！」

6.「為甚麼你們都吵我，不去吵你爸爸」

這句話的確是當媽的心聲，誰會想去吵總在沙發上玩手機的爸爸，當然是纏着會陪他玩、講故事給他聽的媽媽啊！

7.腳腳坐好不要跪着

許多孩子都會有「W型坐姿」，讓媽媽很苦惱，因此總是耳提面命對孩子說：「腳腳坐好不要跪着！」網友媽媽們有感而發：「這句話從1歲講到4歲，我快瘋了」、「我兒子已經跪到有點內八了」、「其實後來我才發現，長大了小朋友會自己改姿勢」等。

8.「不要抓我頭髮」

當了媽媽之後，才知道每個孩子都是「長髮控」，無庸置疑。難怪，很多女人當了媽媽後，就決定要俏麗短髮一輩子。

9.「那個不能吃！！！到底要講幾次？」

「手不要亂碰，到底要講幾次」、「手手不要放嘴巴，到底要講幾次」，講到最後自己都會覺得，小孩耳朵是不是有自動屏蔽媽媽聲音的功能？但不講又不行，孩子啊，你能懂媽媽的苦心嗎？

10.「來，媽媽抱抱～」

大吼大叫罵完小孩後，媽媽總會於心不忍，在孩子平靜下來，或哭得一把鼻涕一把眼淚時，跟孩子說一句：「來，媽媽抱～」

沒辦法，這就是媽媽啊，就算孩子成天把自己氣到快發瘋，但心中最柔軟的那塊，永遠是最愛的寶貝。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「用一句話證明你是媽媽！」別懷疑孩子逼瘋媽的本領，這10句話你一定每天都會講！】