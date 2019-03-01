當媽媽後常自責、神經緊張、失去自我？「好母親」首先要對自己好

曾幾何時，我們也是個充滿夢想和天馬行空的小女孩，對這個世界充滿好奇與期待。然而，為什麼這些美好，在成為「媽媽」這個角色後，就離自己愈來越愈遠，要找到快樂也不像以前那麼容易了呢？ 在被孩子、工作追著跑的時候，多給予一些與自己相處的時間，與自己對話。也許，在一句句的心靈對談中，妳會發現心中的那個小女孩，始終都在。

【學着多重視自己】

愛子心切是母愛的天性，但千萬別給自己太大的壓力！媽媽們要學習多重視自己，立即按圖看看有甚麼紓困解壓方法▼

【如何正確地宣洩壞情緒？】

Method 1：多去了解自己內心的狀態

探索內在、續尋找，因為每個階段所體會及渴望都會不一樣。

勇於認識自己，接納那些在他人眼中「不好」的缺點。當明白目前內在狀態不佳時，最好的方法就是休息，而且是「不帶自責」地休息，許多人認為停下來就輸了、或者有違自己的良心，但愈是這樣，反而念無法深入了解自己的內心狀態，徹底放鬆一點都不可恥！

勇於認識自己，接納那些在他人眼中「不好」的缺點。（Gettyimages／視覺中國）

Method 2：適時將自己抽離

善用「空椅療法」，學着從別人的角度來看事情。

當負面心情來襲時，可以試着將自己拉出來，站在旁觀者的角度來看事情，並試着與自己對話，進而找到解決事情的方法。也許這個方法沒有想像中容易，但多試幾次後，未來再面對壞情緒的時候，就有一個更客觀、更理性的角色，能夠適時拉自己一把。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】