跟居住沖繩港爸行真正日本業務超市　1公斤意粉只售188日圓

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-07 20:24

日前有網民發現大埔新開張了一間日本主打便宜的超市「日本業務スーパー」，可惜近日被KOL發現一些產品的包裝和日本正貨有分別，甚至在淘寶發現該包裝的商品，質疑該超市出售的產品並非日本出口。這間超市的貨品有多便宜呢？我們一起跟移居了沖繩的Oki-Family一起逛一逛，比較一下兩地的售價吧！ （資訊獲Oki-Family授權轉載）

相關文章：【移民沖繩】少功課多玩樂、民風純樸 移居港人：壓力小生活輕鬆

Oki-Family的Ken和Amy帶女兒Mia移居沖繩5年，喜歡該地純樸的風土人情。而「家庭煮夫」Ken亦經常逛超市，為一家人準備便宜又好味的三餐。日本業務スーパー是他們一家常去的超市之一，因為貨品售價真的十分便宜，而且除了日本的貨品之外，還會有來自東南亞、西班牙、意大利、台灣和中國等地的產品，一公斤意大利製的意粉才售188日圓！

而他們表示，從來未見過帶殼的帶子，沖繩店的帶子是北海道出產已經去殼，大約20隻才1400日圓。

立即看看日本沖繩的日本業務スーパー有咩貨品：

+ 18 + 18 + 18

要數比較吸引的商品，就是日本「業務スーパー」都有出售的冷凍食品！即睇12款商品，詳細介紹及價錢！

+ 7 + 7 + 7

昨日（6日）YouTuber 大J發布影片，指大埔店內有產品的包裝和日本不同的帆立貝產品，疑為淘寶貨。超市回應已將貨品下架，又指供應商說來源地是加拿大，而店方則沒有詳細考究。他又指香港有不少零售商都會夾雜不同來源地的貨源出售，店內亦非全部都是日本貨。

+ 5 + 5 + 5

相關文章：SOGO感謝祭、一田購物優惠日網店預售減價 媽媽必掃低至1折貨品

超市食品推介：