【移民沖繩】少功課多玩樂、民風純樸　移居港人：壓力小生活輕鬆

香港生活和教育的壓力大，很多父母都考慮移居其他國家，為子女帶來更好的生活環境。港爸Ken和港媽Amy在4年前帶女兒Mia移居日本沖繩，看到沖繩的民風純樸有禮，教育壓力也遠遠比香港輕鬆，Amy更說：「為了親子關係和心理健康，建議離開香港。」 （圖片由受訪者提供）

藍天白雲大海是拍照的日常。

Ken和Amy帶女兒Mia已移居沖繩4年，Mia在當地讀小學3年級，功課少、玩樂時間多，每天都過得很快樂。在Oki-Family的社交專頁上，不時看到他們一家在藍天碧海下暢泳、潛水，卻原來當初Amy在移民決定上也有些猶疑。

Ken擁有加大拿大籍，也在加國生活逾十年，原本是計劃一家在女兒出生後返加拿大生活。不過，Amy未曾踏足加國，而且本身在香港任職採購工作，職位和薪金也不錯，對移居加拿大後的工作、薪金和住屋開支等問題，讓她一直難以下定決心離開香港。

直到Mia 3歲時，他們一家到沖繩旅行，當小小的Mia在山崎水公園的人造河上緩緩前進和玩水時，Amy看到2個沖繩的小姊妹正在耐心等待Mia慢慢地走，後來更伸出手幫助她。Amy心想：是怎樣的教育才會教出這麼有禮貌和單純的小朋友？而且她看到，沖繩孩子的功課還在公園的大樹下，「她們可在這麼棒的環境下做功課，做一會又去玩水，在香港絕不可能！小朋友放學不是回家做功課，就一定是被夾去補習班」。

移居後 勿以香港人工做對比

Amy本身懂日文，立定決心移居沖繩後便著手準備，她亦因朋友關係，在出發前已確定了在沖繩的工作。在簽證的分類上，他們是屬於「媽媽拿工作簽證，爸爸和女兒是扶養者」的身分到日本。

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Amy提醒，勿將移民當地的人工和香港做對比，「在香港月入5、6萬的大有人在，但在日本只佔很少數。不過沖繩的生活指數比香港低，即使收入低了，但生活質素是十分高」。她指，沖繩人每月平均收入只有15至16萬日圓（港幣約11,000至15,500元），不過支出也相對香港較低。

以沖繩的物價為例，一間2房單位的租金不需港幣6,000元，一輛二手車也只是2、3萬港元。目前日本推行15年免費教育，子女入讀公立的幼稚園也不用交學費。沖繩的衣、食、住、行也較香港便宜，不過沖繩的交通主要以車代步，建議租車或買車，而Amy建議一家3口的一年使費預留十多萬元港幣就可以，相對歐美國家而言十分相宜。

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沖繩人純樸易相處 文化需入鄉隨俗

Amy一家三口在未移居之前也到過幾次沖繩旅行，到正式生活時，她認為最重要是入鄉隨俗。「香港人很識轉彎，做事很快。但日本人習慣跟足程序，不會考慮其他可能更快的方法。」Ken在籌備開潛水公司的時候，也碰上很多申請程序上的「怪事」，「我們會笑一笑，說一句『又會咁得意嘅』」。

而Mia到日本時只有4歲，原本一句日本也不懂的她，反而很快就適應了，上了保育園一個月已經日語、英語都流利。沖繩的幼稚園不是必讀的，初小的學習壓力也很小，每天的功課很少，甚至沒有功課。學校主要培育學生的群體生活和德育為先，但升中之後也會有升學的壓力，Ken和Amy指到時會交女兒自行選擇留日還是到加拿大升學。但是，他們均認為為了子女的學習壓力、親子關係和父母的心理健康，沖繩都比香港好。

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有時說日本人待人很虛偽，說話很婉轉，外國人要融入日本文化似乎很困難。Amy從事日本採購多年，也不乏日本的知心好友。她認為說話婉轉很多時只是商業上的需要，當熟稔了也是和普通朋友一樣能夠坦誠交流。而且，沖繩人更是純樸，很熱情，「當初也是他們可愛的性格，才吸引到我們移民」。不過，Ken說年長的沖繩人會說琉球語，連熟練日語的Amy也只能聽懂一半左右。「最重要的是尊重別人，即使是外國人，當地人感受到我們的尊重，也會友善對待。」Amy說。

她提及，曾有友人計劃移民，但一直躊躇不前。而她們一家由決定到成行只是短短2個月，至今亦沒有後悔這個決定。「我覺得如果有心就早點計劃，因為移民條款經常更改，原本夠錢可能突然就不夠，錯失機會。」她說。