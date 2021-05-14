女兒同學抱恙仍前來生日會　媽媽問對方家長為何隱瞞卻反而激親…

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-14 12:17

編按：新冠疫情教曉我們很多防疫意識，讓我們哪怕只是患了傷風或感冒，也更懂得如何保護自己及別人。只是，世上總有自私及大意的人，只懂讓自己的方便與感受先行，妄顧別人健康…

自私的人，只會想自己為何沒錯，卻不想人家如何受到影響：（按圖了解）

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社員於匿名公社分享：

孩子生病，對沒有後勤支援的家庭來說，真的很兩難！

爸爸媽媽心疼孩子的不舒服，也擔憂自己的工作會被影響。

無論再怎麼難解，都請記得，隱瞞孩子生病讓他繼續上學，對孩子的同學、同學的家長、學校的老師來說，都是不公平的啊！

星期六小孩生日辦活動，家裏陸續來了幾位同學，其中有一位女同學已經在前幾天生病了，對方家長也沒告知，雖然來得時候都有戴上口罩，但是總是小孩會吃東西，就脫下口罩了！

今天，事情就發生了，來家裏的小朋友就有一位發燒沒去上課，女兒才告知我前幾天那位生病的女同學的事！

我家裏還有一個1歲6個月的小小孩，我打電話詢問那位女同學的家長，家長告知我，她想說她的小孩有比較好了⋯⋯

我告訴她，在怎麼樣也應該告訴我一下，讓我可以做好措施，或是請你們改天有機會再來，現在已經有其他小孩發燒了，如果家裏的小小孩也生病了該怎麼辦才好！

這位家長回答我：我只能跟你說聲抱歉！而且其他小孩有生病，你不一定知道，很多都是無症狀的.....而且難道生病就不能外出嗎？不能去學校上課嗎？.......

頓時，我的理智線斷了！

我回答她說：首先你要知道你隱匿你的小孩生病這件事，再者所有的傳染病症都有潛伏期的！

另外，這是來我的家裏，我的家不公共場所也不是學校！

你我都是有受過教育的人，公德心與良知要有的！除了我的小孩也還有別人的小孩，萬一出了什麼問題，不是一句道歉就能解決的！

想想我自己有錯，不應該為了滿足小孩的生日願望而邀請同學們來家裏，自己真的太大意了！也很蠢居然相信人性本善.....

在此抒發一個單親媽媽的心事與難處！感謝看完文章的人

社員回應：

「真的有沒水準的家長啊。兒子同學發燒，隔天又來上學，家長告知老師，孩子是長玫瑰疹《小學三年級還在長？》。 事實上，那孩子是腸病毒，因為我兒子隔天也發燒長疹子，確診腸病毒，我馬上打電話告知老師，老師說他不是醫生，只能相信家長講的，而沒叫那孩子停課。當時家中也有另一個小小孩，真的是很氣很擔心。」

「沒水準的多的是，所以我都不喜歡很小就一直帶出門」

「平日的時候在公園玩，來了個大小孩，完全沒戴口罩，我疑心病非常重，直接問小孩媽媽說怎麼沒去上課呢？小孩媽媽說：她腸胃炎請假，我臉色馬上ㄧ變，她急忙說快好了，TMD~快好個痔瘡啦，立馬抱走我家小孩離開」

「覺得有時候病快好的時候傳染力超驚人！！該不會因為病毒快被殺光了，然後啟動求生機制變異，提高了傳染力安內？我亂腦補的」

「很多這種鬼家長啦～我兒子班上有人長水痘還來上學，一開始是發燒，當天老師請家長接回去，隔天立馬又送來上學，跟老師說有帶去看醫生只是“感冒”如此反覆幾天，等到“發痘”時才跟老師坦承是水痘不是感冒，結果班上有2個孩子“中獎”

我兒子是其中一個，還差一個就必須全班停課了！我是自動讓兒子“放假”等到水痘沒有“傳染力”才讓他去上學……」

「這太自私了，萬一是武肺，接觸者全部中標。」

「我都想着我女兒生病就不要去學校，因為她口罩戴不住，可是每次我女兒都被傳染感冒回來我就會非常火大．．．」

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