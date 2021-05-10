奉信30秒定律拾回地上食物吃？　專家發現原來只是5秒都已受污染

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-10 12:00

你聽過5秒規則（5-Second Rule）嗎？吃飯時，如果不小心將食物掉到桌上或地上時，這時候可能會有人喊「5秒內都可以吃！」叫你快撿起來，因為這個理論認為，食物掉在桌上或地上的話，5秒內撿起來都還可以吃，因此也稱為5秒理論。雖然很多人都會直接吃掉，或稍微擦拭之後吃掉，但是，專家們認為這仍然有些風險。究竟食物掉到桌上或地上後，應該馬上撿起來吃，還是丟掉呢？以下用科學證據來為你解開疑惑。

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5秒撿起來還不夠快

5秒規則的說法，是因為相信短短5秒的時間內，病菌還沒有這麼快就沾染在食物上。為了研究食物掉地上後，是否5秒鐘內撿起就代表能放心吃，美國伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）的馬里帝茲‧阿格爾（Meredith Agle）博士，當年就曾指導學生吉利安‧克拉克（Jillian Clarke）進行相關的實驗，把一些餅乾和小熊軟糖，放在粗糙與光滑2種無菌瓷磚上，且2塊瓷磚上都有一定數量的大腸桿菌。對此，阿格爾博士表示，結果發現根本不到5秒，細菌就已經附着在食物上了。不過，當換成口香糖或雪糕等有水分的食物時，結果可能又會有些不同。

另外，吉利安也進行了一項有趣的調查，發現相信5秒規則的女生比男生多，而且，如果將椰菜花和餅乾糖果2種食物掉到地上，大多數人會選擇吃餅乾和糖果，而不是椰菜花。這項研究也讓吉利安在美國哈佛大學（Harvard University）獲得了搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize），這個獎項，是專門頒給乍看雖然好笑，之後卻能引人深思的研究。

乾燥的地板可能比想像中乾淨

其實，一開始吉利安採集了學校的實驗室、禮堂、宿舍，以及餐廳地板上的微生物，想分析找出這些地方到底有多少微生物。馬里帝茲博士表示，當他們分析採集到的樣本後，發現所含的微生物竟然非常少，從微生物學的角度來看，地板其實可能比想像中更乾淨，因為當地板乾燥沒有水分的時候，大多數的病原體，如沙門氏菌（Salmonella）、李斯特菌（Listeria）或大腸桿菌（E. coli）等都無法生存。

專家建議食物掉到地上不要吃

美國膳食營養學會（American Dietetic Association）發言人露絲‧弗雷希曼（Ruth Frechman）表示，食物掉到地上後，要吃的話，至少要先洗淨，畢竟細菌無處不在，而且，例如大腸桿菌等的10種細菌，會引起食物傳染疾病（Foodborne illnesses），如發燒、腹瀉（Diarrhea）以及類似流感的症狀。而飲食疾病的發作時間可能有所不同，從24小時到一星期都有可能。所以，如果上個星期三吃下掉在地上的食物，到了周末時身體才開始出現不適的話，我們可能根本不會將這兩件事聯想在一起。

美國聖地牙哥（San Diego）衛生檢查員羅伯特‧羅曼（Robert Romaine）表示，如果食物是乾燥且沒有黏性的話，沾附細菌的可能性就較小，但是在大多數情況下，會讓我們在意要不要撿起來吃的，都是帶有水分或調味醬料的珍貴食材。所以，他也建議當食物掉落後，無論接觸到甚麼表面，都不要覺得食物還乾淨可以吃，尤其是掉到地板上的食物。而即使是掉在清洗和消毒過的櫃台，也不要覺得乾淨，因為櫃台前人來人往，可能因快遞人員將曾經放在地上的包裹，放到櫃台上，而將別人鞋底的病菌，也一併帶到櫃台表面了。

最後，提醒大家，細菌無所不在，即使表面看起來乾淨，也可能暗藏着許多病菌。下次如果你的寶貝食物不小心掉到地上，不知道該不該吃時，最好還是不要拿健康當賭注，不妨當作教訓，提醒自己下次吃飯時小心一點吧！

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：食物掉地上能吃？這比5秒規則更重要】