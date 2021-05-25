Staycation｜迪士尼住宿套票人均$381 呢間送LUSH浸浴產品+玩具…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-25 18:30

一放假就要帶小朋友外出放電，但天氣酷熱，戶外活動容易引起中暑，不如一家大細去酒店staycation，舒舒服服地嘆一個周末！

迪士尼家庭住宿套票送$400餐飲劵

香港迪士尼樂園仍回饋港人，推出激罕家庭住宿套票，平日入住家庭房只需$1,522。(歐嘉樂攝)

迪士尼15周年紀念。(歐嘉樂攝)

隨著疫情緩和，主題樂園終於重新開放，迪士尼每日人潮爆滿，連帶兩間園內酒店都人氣高企，然而香港迪士尼樂園仍回饋港人，推出激罕家庭住宿套票，平日入住家庭房只需$1,522，每間房最多可容納 4 人包括2位成人及2位小童，並加送HK$400餐飲消費金額於晶荷軒惠顧任何食品及飲品，享用卡通造型的點心甜品，睇得又食得！

今次住宿套票還有加購「奇妙同慶」團票優惠，除了用超值價格入手迪士尼樂園入場門票外，每張門票還可免費換領IG爆紅的迪士尼頭箍一個和小食一份，亦享有多個餐廳和精品店的購物折扣，立即來個兩日一夜樂園之旅吧！👉🏻立即按此訂房👈🏻

康得思酒店「童樂夢幻泡泡」套餐 送浸浴玩具、毛公仔和小食

不論大人還是小朋友，一定無法抗拒夢幻舒適的泡泡浴！香港康得思酒店及LUSH推出「童樂夢幻泡泡住宿套餐」，每房可獲LUSH浸浴產品、可愛的浸浴玩具、毛公仔和小食，享受歡樂的泡泡浴！翌日一家人更可免費享用The Place自助早餐和頂層游泳池，過一個愜意staycation。👉🏻立即按此訂房👈🏻

康得思酒店及LUSH推出「童樂夢幻泡泡住宿套餐」 。 cordishk@IG

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