5月22日為一年一度的國際生物多樣性日, 亦是香港首個生物多樣性博物館開幕日,今年國際生物多樣性日的年度主題為「呵護自然・你我有份」(We' re part of the solution for Nature)。很多小朋友喜歡動物,但大多從書本或影片上看到過,要他們take part and be the solution,最好讓他們可以真切見到,加深了解,才會作出適當行動,保護地球。