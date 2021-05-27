伍家謙1歲仔自創「懶人入球法」 激發孩子潛能可借助特色室內運動

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-05-27 18:30

不只外貌，小朋友的性格喜好都會遺傳自父母！型男爸爸郭富城和伍家謙初為人父，仔女就深受他們影響，愛上玩電動車和球類運動，當中伍家謙的囝囝「怪獸仔」只有一歲多已自創「入波唔駛（使）執波大法」，網友都大讚醒目！

曾任體育記者的伍家謙育有一對龍鳳胎——現時一歲多的「怪獸仔」和「怪獸女」精靈活潑，吸粉無數！

最近佐家謙上傳一段影片，怪獸仔將球投入沙發旁的玩具籃球架，再滾回沙發撿起，可愛度爆燈，不少網友都大讚怪獸仔叻仔又醒目，又「遺傳到爸爸的運動細胞」！

按圖即睇怪獸仔自創「入波唔駛（使）執波大法」：

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按圖即睇伍家謙一對可愛孖仔：

至於郭富城與名模方媛結婚後不久就生下兩個女兒，一家四口不時出遊大曬溫馨，疫情居家期間天王豪宅更意外曝光，郭富城自爆家裡有「電競賽車空間」，設有賽車盤、軚盤和一體seat位，與真實賽車seat位一樣，平日他便會在家裡練習賽車，不需安全帶和頭盔！

郭富城表示兩個囡囡「好鍾意車，有時都會玩啲電動車，遺傳啦可能。」他又表明女兒還小，不會教她們打機，而會安排學畫畫等其他活動。

激發孩子潛能 特色運動chill住玩

想小朋友身心健康發展，適量運動十分重要，不過近日天時暑熱，戶外活動容易中暑，室內運動又選擇不多，無法引起小朋友興趣？

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