玩轉暑假|李元元Lucy都愛扮公主　編輯推介:迪士尼巡遊表演工作坊

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-05-31 18:30

小朋友的創意無限，經常會發揮創意進行角色扮演。不少星二代利用家中物件進行角色扮演。李璨琛囡囡李元元Lucy最近就愛上扮公主，引起一眾網民熱烈討論，紛紛表示「好搞笑！」

元元（Lucy）最近幾乎天天穿上公主裙扮公主，媽媽表示其實自己「 從來冇買過（公主裙） 有啲係要多謝迪士尼，有幾條係繼承Bnelle（親友）嘅」，但亦強調「佢！堅！係！日！日!要！著！公！主！裙！呀！」，據網友統計Lucy已經至少擁有4條公主裙，愛美程度簡直「無得輸」。

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參與迪士尼巡遊表演工作

相信不少女孩都好像Lucy一樣，鍾情迪士尼公主和一眾卡通角色。現在除了可以去迪士尼探下公主，跟米奇和奇妮等卡通人物拍拍照之外，亦可以親身參與、成為迪士尼巡遊表演的表演者呢！

夏日活動推介：迪士尼巡遊表演工作坊

大人小朋友都喜歡的迪士尼，如果有份參興巡遊表演的話，相信會是一個特別的經歷！工作坊適合6-11歲的小朋友，排練迪士尼巡遊表演的拉丁舞，訓練小朋友的身體靈活度。費用已包括參加者迪士尼入場券一張，表演服飾，去程車費，午餐完成整個課程及表演可獲發證書一張。

夏日好玩運動推介

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訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。由NIKE 認證專業籃球教練親自教授，5-15 歲皆可報名，全英上課，6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能。

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