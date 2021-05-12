度假營開放暑假營期預約玩歷奇、獨木舟 一家4口最平1千蚊有找

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-05-12 21:52

暑假又快到，今日繼續受到疫情影響，未可能帶小朋友出國旅遊。很多家長都選擇留港試住酒店Staycation，但講到又平又多設施遊玩，本地的度假營也是很好的選擇。隨著疫情和緩，很多戶外的設施都已開放，何不一家大細一起玩日營、享受戶外的樂趣呢？

受到疫情影響，除了不能出國旅遊之外，很多政府的度假營舍都被徵用為隔離營而暫停開放，目前只有非牟利團體的營舍可供預約。不過，部分營舍表示8月的周末及周日已經滿額，剩下平日可選，可見十分搶手。而且，受到限聚令及其他防疫措施所限，一些室內的遊樂設施例如室內兒童遊樂室、卡拉OK、桌球等都暫停開放，建議先打電話向職員查詢，以免到時失望而回。

青旅：白普理賽馬會大美督青年旅舍

旅舍位處大埔船灣淡水湖旁，只需數分鐘步程，就能在景色迷人的水塘主壩漫步、騎單車、放風箏。旅舍設有多種適合打卡的房型，包括有綠葉頂篷宿舍、繽紛帳幕宿舍等，十分IG-able，小朋友一定喜歡！以4人家庭計算，8月平日的房間價格由780元至980元不等。

旅舍附近多條遠足路線，可前往八仙嶺或新娘潭，甚至馬屎洲特別地區，欣賞香港最古老的沉積岩地貌。大型的公眾燒烤場近在咫尺，大夥兒可一面享受燒烤樂，一面欣賞湖泊美景。

地址：大埔大美督大美督路66號

+ 5 + 5 + 5

賽馬會摩星嶺青年旅舍

置身旅舍270度的觀景台，維多利亞港和青馬大橋美景盡收眼底，海景雙人房更讓你盡享日落景致。附設各種桌上遊戲的休憩室，是三五知己玩樂暢聚的好地方。沿旅舍旁的梯級拾級而上，便是已被列為二級歷史建築物的摩星嶺炮臺軍事遺跡群，遠足之餘可順道瞭解香港歷史。旅舍提供免費穿梭巴士來往堅尼地城港鐵站。

旅舍正開放8月的預約，設有海景房，惟都是2人房型，價錢由340元至400元一間；帳幕亦供2至4人入住，價錢由440元至680元；4人包房則約780元起。

地址：香港島薄扶林摩星嶺徑123號

+ 6 + 6 + 6

香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營

同樣IG-able的海景營舍！雖然受到疫情影響，所有康體設施亦暫停開放，但無損它的受歡迎程度，8月的8人房間已所剩無幾。如有20人以上，亦可以參與日營或黃昏營。房間價錢約540元（2人房間）、1280元（8人房間）、1920元至2160元（12人房間）、5040（28人複式）不等。

地址：西貢大網仔路DD256地段

+ 10 + 10 + 10

保良局北潭涌度假營

位於西貢，設有不少戶外和歷奇設施，亦可以參加營舍提供的日營、下午營或黃昏營，另外也可以加錢享用營方提供的膳食，充分利用時間在場內遊玩。營舍提供親子獨木舟、射箭、飛索、繩網等設施，一般球類活動及分組活動如射箭、單車、雪屐、石牆、彈床、兒童繩網等不用額外收費，家長可按活動開放時間帶同小朋友免費參加，享受非一般的Staycation！

地址：西貢大網仔路530號

獨木舟體驗(雙人艇)

+ 10 + 10 + 10

射箭

+ 8 + 8 + 8

飛索體驗（8歲以上 )

+ 7 + 7 + 7

兒童繩網陣（免費）

+ 3 + 3 + 3

按圖即看：住宿價錢收費

+ 20 + 20 + 20

保良局大棠渡假村

保良局轄下另一個可供預約的營舍則位於大棠，目前亦已開放8月的暑期預約。雖然大部分設施已重開，但設施如游泳池、室內兒童遊樂室及卡啦OK等繼續關閉直至另行通知，詳情可以向職員查詢。營內也可以預約箭藝、彈網、單車、野外定向、運動攀爬、兒童箭藝、平衡車、兒童吹氣彈床、兒童充氣籃球等活動，也有DIY工作坊、氣手槍體驗等特色活動。4人房間價錢由780元起，參加燒烤則每位加56元，另也可預約糖水、早餐等膳食。

地址：元朗大棠大棠山道31號

+ 19 + 19 + 19

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康文署轄下14個博物館亦已在4月開放參觀，開放時間如下：