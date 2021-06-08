親子好去處｜Coffee夏天最愛同囝囝玩呢啲…　同場推介4大動感之旅

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-08 19:55

瑜伽達人Coffee 林芊妤Youtube頻道坐擁過百萬粉絲，自從生了囝囝「伯伯」後，不時都在社交平台放Sweet爆的親子生活照，皆因囝囝性格可愛又嗲人，非常「癡身」，時常都要媽媽陪伴左右。而Coffee最愛帶囝囝外出玩，陪伴囝囝成長，享受母子的相處時光，看看Coffee最愛帶囝囝到哪裡玩？

Coffee不時都在社交平台放Sweet爆的親子生活照（ig@coffee89921）

最近適逢夏天炎熱的天氣，Coffee帶囝囝到海灘玩水消暑，不過亮點是囝囝剝光豬！Coffee：「當個仔見到個沙灘想去玩，但係又冇帶泳衣既時候，可以剝佢光豬去游水」非常自由奔放，Coffee亦言這是「生仔的好處」。

Coffee除了喜歡帶囝囝到沙灘玩水外，她還不時帶囝囝周圍玩，只要囝囝喜歡就會帶他去，真是個好媽媽！

▼▼▼按下圖看Coffee最愛的親子遊好去處▼▼▼

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夏天最適合帶小朋友外出放電，促進親子感情，正在計劃親子遊的家長不妨看看以下的活動推介；

親子動感之旅1：NAMCO 室内・冒險之島 DOCODOCO The LOHAS 康城店

DOCODOCO The LOHAS 康城店是「室內・冒險之島DOCODOCO」首次引入到香港的分店。店內的互動元素融合了最新數碼技術,「奇妙小島」上的「菇菇」因此能對孩童做出即時、真實的反應。宛如置身於充滿幻想的探險之旅，為新潮的父母提供全新的遊樂體驗， 激發創意思維及想像，創造專屬的親子時光！獨家網上買家庭套票

嘩啦嘩啦瀑布

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親子動感之旅2：NAMCO Asobi Park PLUS PopCorn店

Asobi Park PLUS PopCorn店是首間日本NAMCO團隊開發的《Asobi Park PLUS》海外分店。園內5大動感親子區包括：「屋內砂浜」、「堆砌砂池」、「想像之丘」、「創作村」及「嬰幼兒區」，豐富的玩樂體驗滿足大小朋友，鼓勵小朋友動起來，激發創意及想像空間！獨家網上買家庭套票

親子動感之旅3：NAMCO 運動遊樂競技場 SPORTAINMENT ARENA

運動遊樂競技場「SPORTAINMENT ARENA」為熱愛玩樂和做運動的人士而設，備有9大遊戲園區，例如球類對戰、挑戰平衡感和反應力的刺激遊戲。玩家可盡情探索運動的樂趣，是非常新鮮的體驗!立即網上買「一小時門票」

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親子動感之旅4：NAMCO Asobi Park PLUS 屯門市廣場店

NAMCO《Asobi Park PLUS》在PopCorn開幕後大受歡迎，加入全新主題概念的《Asobi Park PLUS》已於屯門市廣場隆重開幕。遊樂園區首度以「Glamping」為主題，牆畫以香港著名地標及自然景色為創意意念，結合日本嶄新科技元素，讓大人及小朋友享受科技帶來的室內Gampling時刻。當中5大動感親子園區包括：「想像之丘」、「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、「小王國」、「Eco Ride」及「創作村」，豐富的玩樂體驗滿足大小朋友，鼓勵小朋友動起來，激發創意及想像空間！獨家網上買家庭套票

NAMCO《Asobi Park PLUS 》分為5大動感親子園區。（攝影：鄭子峰）

按圖即睇5大動感親子園區有咩玩：

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點圖即睇房間設施:

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HADO AR 閃避球

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CLP E-Playground

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