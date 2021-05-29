親子營地│賽馬會愛丁堡公爵訓練營玩盡16個活動　1晚全家唔使5百

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-29 12:30

要在香港找好玩新奇又刺激的宿營營地，可能考起不少家長，大家的記憶猶如十年如一日的玩樂設施、還有淡而無味的「大鑊營飯」；但今次介紹給大家新鮮滾熱辣，位於大埔林村，於本年3月尾重建完成的「香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營」，由住宿、玩樂設施、場地以至汽水機，都可以顛覆大家對香港「宿營」的想法，馬上去片去相去真相! 攝影:龔嘉盛 攝錄:李紫銘 剪接:李紫銘

重建後的訓練營的總面積於重建後增加接近5倍，達5,646平方米；營地容量亦增長約2倍，宿營和日營人數分別多達177及200人。分2人、3人及4人房家庭房 、 18-26人團體房及露營區，適合不同年齡的家庭及團體租用，同時訓練營更配以無障礙設計，適合輪椅人士使用。

點圖即睇房間設施:

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大熱天時，要陪小朋友在烈日當空曝曬真的難為了家長，營地內設9大室內玩樂設施，讓一家大細歎住冷氣仍然可以放電流汗。當然，喜歡戶外設施的家庭，也有7個時下最新的室外玩樂項目。除了傳統的團隊訓練設施外，營地採用新科技以配合不同的訓練項目如擴增實境 (AR) 運動及創新運動、HADO AR 閃避球、AR 攀石等，點圖即睇玩樂設施：

HADO AR 閃避球-全港首個營地設有 HADO 擴增實境閃避球正規場地，讓小朋友可以優惠價格體驗新興運動。

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CLP E-Playground

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地壺球

無人機體驗

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歷奇公園-為全港首個4人團隊繩網，嶄新歷奇模式更能體現出團隊合作精神

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康樂繩網

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ROBOMASTER 體驗

紮染體驗-藍染

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紮染體驗是可以讓小朋友帶回家的美好回憶。(龔嘉盛攝)

餐廳

愛丁堡公爵訓練營自1983年開始投入服務，香港賽馬會慈善信託基金於2015年再撥款超過2億3百萬港元作營地重建工程及活動發展之用，重建後的營地於2021年三月重新開放，提供更完善及多元化的營地服務。(攝影:龔嘉盛)

以上收費價格僅供參考，其他遊樂設施可參閱港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營網頁。

預約及電話查詢：2627 2000

地址: 新界大埔林村坑下莆90號

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