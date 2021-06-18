少運動兒童身高增長慢　掌握兩個睡眠關鍵時間　附NIKE運動營推介

撰文： 陳詠燕 王淑君 最後更新日期： 2021-06-18 18:00

小朋友的身高除了是遺傳因素，有充足的睡眠、均衡飲食及適量的運動也有助長高，但過去年半受新冠肺炎疫情影響，小朋友斷斷續續停課，體能運動比以前少，體形難免向橫發展，身高增長較慢，而想用「外力」幫助孩子快高長大，也不是沒有辦法，可從三方面入手。

1. 掌握兩個睡眠關鍵時間

美國國家睡眠基金會曾公布一張睡眠時長標準，0至3個月的新生兒應該睡14至17個小時；4至11個月的嬰兒應該睡12至15個小時；1至2歲的幼童應睡11至14個小時；3至5歲的學齡前兒童應該睡10至13個小時；6至13歲的學齡兒童應該睡9至11個小時。

而當中生長激素分泌最多的兩個時段，分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點，這兩個時間段對於長高來說是十分重要的！

首先，晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。

2. 均衡飲食促進骨骼肌肉發展

要讓小朋友增高，骨骼肌肉發展非常重要。小朋友獲得足夠的蛋白質、維他命、礦物質可以促進骨骼肌肉發展，從而得到增高功效。

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3. 中醫教用「捏脊法」助增高

謝嘉雯中醫師指，除了先天因素，後天也有不少原因影響小朋友的身高。例如小朋友在飲食上，出現「厭食、積滯無胃口、便秘」等脾胃虛弱的症狀，影響他們的營養吸收，有礙身高發展。

另外，中醫亦認為晚上是人體生長激素分泌旺盛之時，因此晚上熬夜、易醒難寐，令肝、脾、腎等與生長關係密切的臟腑得不到充足的濡養和休息，便不能有效促進成長了。有些孩子因為濕疹、皮膚病等引致痕癢難眠，也會影響休息和生長，積極治療方為上策。

要小朋友長得高，中醫建議多進行戶外活動，多曬太陽，幫助鈣質吸收。謝醫師指，伸展運動如打羽毛球、籃球、游泳等運動都能促進骨骼生長。而曬太陽則可驅除常吹冷氣的寒濕之邪。「小孩發育時像是小樹苗，運動有助陽氣升發，身高自然蒸蒸日上！」謝醫師說。中醫教用「捏脊法」

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暑假運動訓練營3大推介

其實多做運動不但有助增身，更能加強抗抵力，以下3個暑假運動訓練營推介，看看哪個適合你的小朋友參加。現於指定日子前報名，還有特別優惠呢！

運動訓練營推介1：NIKE SPORTS CAMPS 2021田徑訓練營

田徑訓練營因應不同年齡與程度而設計，幼兒班以遊戲教學方式進行讓學員對跑、跳、擲有基本概念，提升學員的動作技能能力，如：協調、平衡、反應、敏捷性等。兒童班訓練計劃以教授簡易運動競技為主。內容針對學員身體素質，多方面地發展田徑技能，並掌握基本田徑規則及動作技術。

至於中長跑暑期訓練，則透過素質訓練、節奏跑、變速跑及體能訓練等，加強學員的身體素質、耐力、速度及協調性。鍛鍊學員的堅強意志，提升個人自信心。通過系統性訓練，學員能學會堅持及建立正確的價值觀，並應用在日常生活中。👉🏻立即按此以早鳥優惠價報名👈🏻

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運動訓練營推介2：NIKE SPORTS CAMPS 2021跆拳道訓練營

跆拳道推崇「以禮始，以禮終」，學習前後互相敬禮，代表對師傅、教練、朋輩、學生之間的互相尊重，從小接觸跆拳道，讓小朋友成長更為全面！

跆拳道訓練營分三班：初兒初班、兒童初班和少年初班，專業教練會教導小朋友跆拳道的基本禮儀及紀律基礎腳法：前踢，橫踢基礎步法：走步，弓步基本防禦動作能準確地以各腳法踢中雞肶靶初階柔韌度訓練。完成課程後將可獲得NIKE 跆拳道訓練營証書。👉🏻立即按此以早鳥優惠價報名👈🏻

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運動訓練營推介3：【高爾夫球 x VAR 射擊 】運動訓練夏令營

4天的夏令營，適合對高爾夫球沒有或很少認識的學員參加, 由專業教練指導, 短期内令學員認識高爾夫球的基本知識及揮杆動作，球道各設獨立式鏡頭供分析揮桿動作，給予最佳動作指引與改善。

同時，了解IPSC (實用射擊)的安全觀念及禮儀，學習基本的射擊姿勢和訓練反應能力, 參加者可在專業導師指導下，學習IPSC知識、姿勢、規矩、計分方式以VAR BOX進行實習，享受VR的樂趣。👉🏻立即以獨家優惠價報名👈🏻

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