暑期活動2021｜3歲學做阿仙奴足球員　3日2夜水上夏令營訓練獨立

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-23 18:49

轉眼又到暑假了，想小朋友過個有意義又好玩的假期，最好當然是讓他們接觸大自然做運動，放電之餘強身健體，更有助增強自信和獨立能力！

3歲已經夠資格做小小足球員！（阿仙奴（香港）足球學校）

小小足球員課程 3歲即可報名

足球鍛鍊小朋友的體能、團體合作和增強自信，絕對是有益身心的熱門運動，阿仙奴（香港）足球學校直接由英國阿仙奴球會支援，貫徹阿仙奴理念，為香港3歲至10歲的小球員提供專業培訓，包括傳球控球、花式球技、短傳入楔等技巧，小朋友還可認識新朋友，自組足球隊競賽！👉🏻按此獨家優惠報名👈🏻

3日2夜水上夏令營

每逢暑假，家長都會為小朋友安排夏令營，讓他們學習自立和團體合作的技巧，今次為大家介紹「企嶺下3日2夜水上運動夏令營」，小朋友可邊學習直立板邊探索海洋生態，考取直立板銅章，還可到有「香港大草原」之稱的深涌遠足，當然少不免要自己學紮營和煮食，訓練小朋友獨立能力。👉🏻按此優惠報名👈🏻

至於另一個「藍天 Wet ‘n’ Wild 水上運動營會」，則令學生除了能學習基本的水上安全準則和運動技能外，還能夠幫助他們探索海洋科學和了解水上活動的知識，更能培養孩子的獨立能力、有助於孩子形成樂觀自信、勇於探索和創造性思維的性格，同時在人際溝通、團隊合作方面也能夠得到鍛鍊。👉🏻按此優惠報名👈🏻

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【暑期限定 - 自然探索系列】 自然探索活動 走進野外世界

孩子困在家裡太久，整天對著電腦上課和玩遊戲，是時候趁暑假帶他們親親大自然，認識生態環境！自然脈絡精選海岸、林地、溪澗等香港隱世秘境，包括蕉坑、北潭涌和赤徑，讓小朋友穿梭大自然之間，為身心靈帶來不一樣的感受。👉🏻按此立即報名👈🏻

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