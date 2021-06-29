親子好去處｜愉景灣大白灣遊樂場免費任玩　Staycation住宿送兩餐

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-29 18:00

好不容易終於放暑假，既然今年又無法去旅行，不如計劃離島輕旅行，在港享受慢活時光吧！愉景灣水清沙幼，景色怡人，甚有歐洲度假感覺，還有很多親子設施，帶小朋友玩上一兩天便最適合不過！

十分受歡迎的多人鞦韆。（HKR International）

第一站：大白灣沙灘兒童遊樂場

一家大細去愉景灣，一定要去全港最大的沙灘遊樂場——大白灣沙灘兒童遊樂場，它結合攀爬架、滑梯、小型繩網、繩索吊橋、小型梅花樁等遊樂設施，訓練小朋友的手腳協調、平衡力和膽量，加上小朋友最愛的多人鞦韆，可玩上半天放足電！

第二站：愉景灣假日市集

愉景灣愉景廣場充滿童話歐陸風情，處處都是打卡熱點，中庭還定期舉行假日露天市集，擺賣特色手工飾物和輕食等，宛如走進歐洲市集一樣寫意，大家玩樂後可在這裡逛逛街補給物資。

愉景灣定期舉行假日市集。(Time out)

第三站：香港愉景灣酒店 — 悠閒度假之旅 一家四口人均$558

玩足一整天，不如索性在愉景灣休息，聽著海浪聲享用晚餐，香港愉景灣酒店推出【悠閒度假之旅】，除了一晚山景客房住宿（可容納2大2小），還可享用雙人自助晚餐和翌日自助早餐，小朋友更可任玩兒童天地設施！經👉🏻「01空間」👈🏻購買套票由$2,231起，平日人均只需$558！

同場加映staycation優惠：5星級海景酒店送法國晚餐

照顧小朋友並不容易，媽媽也可以「放假」！不如找兩天與另一半來次浪漫staycation，重溫拍拖溫馨回憶。

貴氣格調的豪華海景住宿

五星級香港港麗酒店推出豪華海景住宿優惠，一晚豪華海景客房即送4道菜法式晚餐、自助早餐、下午茶及雞尾酒套票，食足3餐和入住27小時也只是人均$1,600！👉🏻按此了解更多👈🏻

浮於城市上的居舍

至於奕居The Upper House則走時尚舒適的路線，風格優雅而溫韾，與另一半享受房內用餐看電影的倆小口情調！還有豐富的精彩禮遇包括：迎賓禮品、退房日於 Salisterra 享用雙人早餐套餐、免費Maxi-Bar（酒除外）、無限點播客房高清電影及爆谷、於星期六及日參加團體健康班及免費享用24小時健身室👉🏻按此了解更多👈🏻

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