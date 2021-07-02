Dyson勁敵｜媽媽熱捧只需四分一價錢　強力無線吸塵機＋拖地功能

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講起吸塵機，必會想起港人最愛品牌Dyson無線直立式吸塵機，但動輒幾千元的貴婦品牌並非人人能負擔，最近媽媽界興起「親民版Dyson」——Airbot Supersonics強力無線吸塵機，外型、手感、功能都媲美Dyson 最新型號吸塵機，價錢居然$1,000有找！

這款Airbot Supersonics Plus小資吸塵機性價比極高！

媽媽熱捧：Airbot Supersonics Plus強力無線吸塵機

揀吸塵機首要固然要看吸力，這款Airbot Supersonics Plus強力無線吸塵機吸力強勁，達到25000Pa/125AW，能夠輕鬆吸起大小灰塵、頭髮和垃圾，配合HEPA濾芯五重過濾，淨化空氣中的微塵、花粉和致敏原，確保無二次污染，用家還可自行裝配不同刷頭，無論是硬地板、地墊抑或沙發縫隙都可徹底清潔。

最後不得不提是地拖功能，Airbot Supersonics Plus配備多角度旋轉纖薄拖把，能夠前後90度自由活動，左右180度隨意彎曲，深入家居不同地方，而且一物兩用，最適合香港家庭！

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/02）

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