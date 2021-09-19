老爺跌傷不問候、沒感謝兩老幫忙湊孫　奶奶嘆新抱沒當妻子自覺…

婆媳問題在各國都存在着不同的矛盾，在不同的文化下，也存在着需要克服的困難。最近日本媒體就報導一位奶奶，認為新抱的禮儀非常不合格，而產生的一些糾紛，讓不少網友都參與討論。



婆媳關係原來源於兩代觀念不同？（按圖了解）

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媳婦婚前婚後想法，讓老人家直搖頭

根據日本媒體《All About20》報導，這位婆婆化名為奈緒，年齡為58歲，家中有兩位兒子。長男單身，老么在學生時代有了穩定交往的對象，並且在25歲的時候決定步入禮堂。原本該是一件可喜可賀的事情，可是當兒子將準新抱帶來家裏見過一次面後，奈緒就對這個準新抱感到不對勁。

在日本普遍保守的風氣下，在夏天見長輩也得注重服儀，那天女方第一次來見她，穿了一件無袖的連身裙，讓她不禁覺得「好歹穿個短袖吧」。接着，女方拿出一盒從快餐店買來的炸雞，當成伴手禮送給未來的老爺奶奶。種種行為在奈緒眼中「都有點過於前衛」，於是在女方和兒子離開後，忍不住開始向丈夫抱怨起來，認為這個女生的在禮儀上有點太缺乏常識了。

結婚後，生下一子。兒子因為夫妻工作繁忙，時常拜託她幫忙顧小孩。由於次數太過頻繁，奈緒夫妻只好選擇搬到離兒子住處附近幫忙。然而多次伸出援手，肯露面聯繫的永遠都是兒子，這位新抱好像事不關己一般，從沒向奈緒道謝過。

奶奶認為，新抱沒有身為「妻子」的自覺

奈緒認為，她並不想抱怨現在的年輕妻子怎樣，但就她的觀點來看，新抱完全沒有身為「妻子」的自覺。連後來老爺骨折受傷，新抱也從來沒有問候過老爺。反而是兒子會留錢給自己，當作是幫忙顧小孩的謝禮。這些行為與態度都讓奈緒擔心，有這樣的一個妻子，兒子的家庭未來會變成怎樣。

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新舊觀念大衝突，不同立場引爭議

從這件事情我們真的不難看出，老一輩的人對於「婆媳相處」的觀念，與現代有極大的差距，若這件事情用「日本保守長輩」的角度出發，新抱送炸雞禮盒、穿無袖連身裙、對老爺奶奶不關心、沒自己帶小孩⋯等，都是踩到了保守文化的地雷。而這樣也許「不夠周到」的行為，若我們以現代的新抱思維來出發，卻又是另一個故事。

新抱對於初見面的炸雞禮盒，也許是想拉近與老爺奶奶之間的距離；穿無袖連身裙，也許是她反覆站在鏡子前面精挑細選後，適合炎熱天氣又漂亮的最滿意穿搭，而婚後選擇繼續上班，也許是小倆口還要養育孩子的經濟實在過重；溝通橋樑只靠兒子，也更可能是因為他們事先都溝通好，自己的家人自己最了解個性，溝通起來頻率也比較對，因此家人溝通都各自出面。

看到以上這些以新抱的角度出發的假設，不難發現這樣的「婆媳衝突」真的來自於溝通與觀念的落差，奶奶從見面禮開始，就對新抱有着不好的印象，之後新抱再做任何事情，奶奶也較容易去往不好的地方去詮釋。

若在一開始就願意將自己心中的想法說出口，也許事情就不會是這樣的走向，但這往往都是最困難的一步，要奶奶去更改已經根深柢固的保守觀念，真的非常不容易，這樣社會文化的變遷，時代下的新舊想法衝突，本就沒有所謂的對與錯，也許只能靠雙方不斷的理解與包容，才能讓彼此在婆媳戰役中，獲得兩邊皆贏的好結局。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媳婦伴手禮送「速食店炸雞盒」婆婆傻眼抱怨：缺乏常識！新舊時代的婆媳衝突難往往最難解】