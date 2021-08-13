長吹冷氣惡化濕疹　薑茶無助冷氣病？減少開冷氣可改用空氣循環扇

今個夏天似乎特別炎熱，進出商場、巴士地鐵溫差極大，大人小朋友都容易「攝親」，加上家裡整天長開冷氣，容易令人出現頭痛、關節痛甚至鼻敏感等「冷氣病」，即看以下貼士撃退冷氣病吧。



夏天室內外溫差極大，大人小朋友都容易「攝親」。(getty images)

薑茶無助冷氣病

「冷氣病」其實是中醫學說，古說自然界四時不正之氣侵入人體致病，而這道不屬於大自然的氣在現化來說就是冷氣，小朋友在炎熱夏天容易大汗淋漓，進入室內時氣溫驟降，毛孔閉合不緊或汗水仍停留皮膚時，風寒濕邪便會侵入，讓皮膚毛髮受寒，輕則氣管不適、咳嗽、感冒，長期置身冷氣環境容易頭痛、肩頸背痛、關節痛等，假如冷氣長期不清洗，污染物積聚於隔塵網上，加上冷氣環境較乾燥，有機會惡化過敏毛病例如濕疹、氣管敏感和鼻敏感等。

飲得過量薑茶反而令身體散熱更快更畏寒。（unsplash）

不少人認為薑茶可驅寒，但原來只能應付一時，因為薑有發散作用，讓血管擴張，多飲反而讓體溫散失過快，結果更畏寒。因此趕走冷氣病的治本方法還是少依賴冷氣，例如避免將冷氣一下子調得過低，並配合空氣循環扇，讓冷空氣均勻地送至全屋。

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編輯推介：龍捲風式空氣循環扇

為了健康、地球和銀包著想，我們還是盡量以風扇代替冷氣吧！別看Harrow這款空氣循環扇只有9吋，原來它擁有龍捲風式噴射氣流，風速高達7米，加上上下搖擺90度，左右搖擺80度，將涼風送至不同角落，炎炎夏日也不一定要開冷氣呢！

Harrow JAC33 9吋噴射空氣循環扇 $168 (最多可用01積分9,400，抵消$94現金)

Harrow JAC33 9吋噴射空氣循環扇的特點：



— 龍捲風式噴射強勁氣流, 風速可達7米

— 3段風速調校, 80度左右搖擺自動送風

— 手動上下搖擺可達90度, 適合不同角度送風

— 5片扇葉設計, 風力特強, 可從其它房間對流換風

— 冬天和暖, 春秋換氣, 夏季涼爽

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/13）

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