風扇推薦｜夏天廚房太熱點解決？教你用循環風扇+毛巾快速降6°C

踏入炎夏七月，氣溫不僅連日突破30°C大關，香港多區更屢屢飆升至35°C。天氣酷熱難耐，走在街上固然被高溫折磨得不似人形，但即使待在室內，溫度有時候也猶如火爐一般，特別在廚房煮菜做飯的時候，經過開火、下油、熱鍋、炒菜等工序，基本上菜還沒有煮完，就已經渾身濕透了。到底有沒有什麼方法可以讓夏天做飯不那麼煎熬難耐？



室內降溫其實都不外乎是開冷氣與開風扇兩種方法。開冷氣的降溫效果固然最快最明顯，然而香港的家居面積小，大開中門做飯難免怕油煙味道飄到客廳和睡房，所以要不就只能打開一條小門罅，要不就只好使用風扇了。可是風扇在使用上同樣有不少限制，先不論傳統的座地風扇難以放進廚房之中，即使能放也好，風扇要是在高溫的環境下運作，吹出來的風也就只有熱風而已。

擺啱風扇令降溫效果大幅提高

雖說如此，風扇也並非無用之物，假如想讓風扇發揮它的降溫效果，在使用及擺放位置其實都有不少地方要注意。根據熱空氣向上升，冷空氣向下降的原理，在廚房使用風扇時，應首先打開窗戶，並把風扇放置於靠近窗邊的位置，而高度則應保持在枱面的水平，或者比身體高一點的位置，以便將窗外的冷空氣帶進室內，將廚房的熱空氣排走。

善用毛巾降室溫兼降體溫



假如覺得降溫效果未如理想，還有一個小方法可以讓室內的溫度下降，並減輕人體的燥熱感，那就是利用家家戶戶都必定有的物件——毛巾。

方法一，可以先把毛巾濕水並放進冰箱內，待冷凍後再把毛巾覆蓋在電風扇的上面，這樣吹出的風便會變得冰涼爽快。

方法二，可以把毛巾濕水擰乾掛在頸後，再配合風扇吹出來的風，毛巾的水分可令熱風轉成涼風，加上頸部的血管較多，把毛巾放在頸上，便有助身體快速散熱。

無論怎樣，風扇的而且確是炎炎夏日最不能缺少的一種物品。無論是想疏通廚房的熱氣，抑或為室內增添涼快感，選擇風扇時也不妨優先考慮帶空氣循環效果的循環風扇，事關這種風扇設計有助吹送出渦旋式的風，令風力更為集中，到達更遠的角落，從而帶動整個房間的空氣產生對流，假如放在廚房使用，便能夠把室外較涼的空氣帶入廚房之中，並循環到廚房的每一個角落，達到降溫和換氣的效果。



循環風扇體積細小，四季可用，而且價錢便宜，所以特別適合香港蝸居，或放於小空間使用。接下來，不妨看看市面上有什麼優質的循環風扇值得大家留意和入手。

IRIS OHYAMA PCF-SC15T 靜音循環風扇——機身細風量大、送風距離長達25米

談到循環風扇，來自日本的IRIS OHYAMA 必定是其中一個不得不提的品牌。品牌至今已推出過數款循環風扇，除了用家的評價相當不俗，它們的風扇大部份亦針對不同家居環境設計，無論是設計還是功能上各有特色。假如想找一款機身小巧，能夠在廚房和客廳兼用，而風力又相對強大的款式，這款PCF-SC15T就是相當不錯的選擇。

要達到帶動空氣循環的效果，循環扇的側面一般都會採用完全密封的設計，而這風扇不但沿用了這種設計，同時亦把扇葉加以改良，除了使用羽毛型設計的立體扇葉，扇葉的表面面積亦經過擴大，以便捕捉更多的風。

在這種設計下，循環風扇吹出來的風能夠以螺旋式送出，送風距離能達到25米，亦即是適用的面積可達25㎡，而風速亦比舊款高約20%，大幅改善了普遍循環風扇風力不足的問題，讓涼風能夠在短時間內遍佈室內的每一處，降溫效果自然更為明顯。

夏天想解暑又不想每個房間都開冷氣，循環風扇亦可以幫忙把客廳的冷氣送到每一個房間，這樣冷氣機效率反而更高。假如想借冷氣來疏通廚房的熱氣，但又不想讓廚房的油煙溜到客廳，只要在做飯時為廚房留下一線門罅和窗罅，循環風扇便能夠把客廳的冷空氣帶入廚房，同時做到換氣和降溫的效果。

為了加強循環效果，這款風扇亦設有全方位自動送風操作，使用時可以設定上下75度及左右90度搖擺送風，讓風力能夠到達室內的每一角落。

至於在使用模式上，風扇具有5檔風力，及3檔定時時間可選。假如習慣在睡眠時使用風扇降溫，但又不喜歡硬生生的風力，吹得人頭痛又頭暈，這款循環風扇除了可以更柔和的方式來讓室內溫度下降，它在運轉時的音量亦是十分低，不怕打擾入眠。

最後還有一點值得一提，那就是風扇的電力。夏天電費昂貴，原兇當然是耗電量高的冷氣機，而使用循環風扇就節省電力的方法之一，這款循環扇亦特別採用了節能省電的設計，即使每天開啟8小時，3天也才使用1度電，用來配合冷氣機使用，相信就可以減少不少電費。

HOME@dd - 6” 慳位式強風循環扇——慳位迷你、小空間消暑良物

不少人選購循環扇都是貪其體積迷你，不佔空間，假如想尋求一款外型小巧，適合放於小空間如睡房使用的風扇，以下一款由本地品牌HOME@dd出品的循環扇同樣是輕巧的代表。

這款循環扇的最大特點是採用了慳位式設計，底座直徑只有約23 cm，而高度亦僅有28cm，從正面看來，面積幾乎跟一張A4紙差不多，小巧迷你的尺寸特別適合放於睡房中使用，加強空氣流通，即使晚上睡覺時不開冷氣，也可保持涼快感覺。

雖然這款循環扇體積細小，不過機身內卻用上了優質摩打，以送出特強的旋渦型風力，上下送風角度由0至90度可調，同時具備左右自動送風功能，讓涼風遍佈家中每一處。

風速及風力同樣有三檔可供選擇，其中1檔風為低噪模式，可將摩打的運作聲音減至最低，適合睡眠時使用。

循環扇向來都有難清潔的問題，而值得一提的是，這款循環扇的前網採用了可拆式設計，扇罩可輕易拆除和安裝，方便定時清潔，以維持風扇機能。

夏天愈來愈熱，如何在高溫的環境下做飯相信是家庭主婦們不得不面對的問題，想有效降溫，無論風扇還是小方法都要兩手準備，並用得其所。假如你也面對著廚房太熱、電費太貴、冷氣不夠涼等的問題，不妨參考以上的小方法，並選擇一款適合家中環境的風扇，試試問題有沒有改善。



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/18)

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