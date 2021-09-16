夫家衛生習慣超恐怖　7人共用浴巾都算　姑仔個月亮杯先攞命…

婚後搬到婆家同住，竟讓人妻發現老公整家人的衛生習慣堪憂，讓她直呼：無論如何都要搬出去！



婚後同住在婆家，可能會因為許多生活習慣不同，導致衝突不斷，因此與公婆住鄰近，是許多新婚夫妻更喜歡的距離。有位網友婚後與婆家同住，住進去後，才發現婆家的衛生習慣與自己相差甚遠，讓她崩潰在心裏大喊「要直接逃走了」！

平心而論，這位人妻的接受能力已很強，因為別說兩星期，很多人應該連兩天都忍不到…（按圖了解）：

一家人洗澡後，竟共用一條浴巾！

這位女網友在Dcard貼文表示，婚後她搬入老公家，第一天要洗澡時，拿出自己準備好的新浴巾，婆婆看見後馬上出言阻止，並拿出一條濕濕的浴巾給她使用。

看着那條「明顯使用過」的毛巾，她還是偷偷使用自己的浴巾，洗完後，她準備把婆婆給的浴巾放進髒衣籃，沒想到再度被阻止，婆婆說「先別丟到籃子，等下妳小叔小姑公公都還要用。」

這個回答讓原PO大感震驚，再次確認之後得到婆婆更肯定的回答：「對啊，大家一起用完再拿去洗，剛好一天洗一條。」事後她私下向老公確認此事，沒想到連老公都覺得理所當然。

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三觀不斷刷新，連漱口杯都同用！

當她以為沒有甚麼比這個更扯的事後，接下來發生了更刷新她三觀的衛生習慣，原來不只毛巾共用，老公一家包括公公、婆婆、大伯、小叔和小姑，連漱口杯也共用！牙刷只是「男女分開」，母女倆甚至可以共用生理用品月亮杯。

由於這樣的共用，不僅牽扯到衛生問題，更有直接的疾病傳染問題。因此原PO有次想藉電影情節，暗示婆婆注意個人物品共用的問題，由老公提出之後，竟然被唸「分甚麼開，那多搞剛（費工）！這樣我一天要洗幾條浴巾！一家人知根知底的為甚麼要怕！陌生人才要怕！」

而原PO也不能接受，寵物貓用的餐具也和人的沒有分開，人貓碗盤和菜瓜布全都共用⋯⋯愛貓歸愛貓，該分開清洗的就是要分開清洗。

壓垮駱駝最後一根稻草：吃飯鍋子消毒月亮杯！

得知老公一家衛生觀念似乎異於常人之後，某次原PO不小心看到他們共用的漱口杯，發現內、外部有很多汙垢，於是試探性的問了小姑「大家一起用的話，多久清潔或消毒一次？」沒想到小姑詫異反問：「這要洗？可是每天不是都有碰水了嗎？水是乾淨的。」

而壓垮駱駝的最後一根稻草的是，幾天之後，原PO又看見小姑拿吃飯的鍋子煮沸水消毒使用過的月亮杯！眼前種種的一切，都讓她再也無法接受，決心找房子逃離住了兩週的婆家。

文章一出立刻引起熱議，網友紛紛哀嚎「這衛生習慣，你能住兩週已經令人佩服」、「光看文字敘述，竟然就讓我很想吐」、「我一個人都3條毛巾了，他們居然可以六人1巾」、「這種自以為省水電、說家庭共識強、說習慣成自然的，實際上就是整體衛生觀念差啦」。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚後才知婆家「恐怖衛生習慣」，妻崩潰喊：全家共用一條浴巾、漱口杯！】