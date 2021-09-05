婆媳關係｜帶同姨仔孩子回家住兩天　奶奶無故埋怨家嫂慘成出氣袋

因疫情關係小姑上班時會把孩子託給奶奶照顧，前幾天有回婆家，就問了一下孩子要不要跟我回家玩，因為兩個小朋友只差一歲，我覺得偶爾玩一起多照顧一個也無所謂，總比整天跟着老人好。



孩子頑皮奶奶竟怪罪新抱？（點擊下圖看清！）

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後來這兩天也都有過來玩，但今早我去奶奶家接孩子時，奶奶對我說：「就是去你們家學壞了回來都吼吼叫」，我有點愣了，他本來就是這樣甚麼叫去我家學壞了？孩子就是玩太晚不想住我家，回阿嬤那又因為要馬上睡覺在發脾氣，怎麼就叫學壞了？？

前陣子還沒接孩子過來玩時，就聽奶奶說孩子調皮被她修理，來過我家，孩子的壞毛病順理成章我們教的真的很扯，新抱是最好的替罪羔羊。

《社員回文》

「奶奶永遠是對的陋習」



「自己又沒辦法讓孩子接近，所以把氣出在媳婦身上」



「以後千萬不要帶別人的孩子，現在的人太寶貝了，動不動就怪別人，被奶奶教壞的孩子也會亂說話」



「可能是奶奶自己帶壞然後賴在媳婦身上?」



「一片好意耶！！是我以後就不幹這種事情了，好心被狗咬的感覺」



「應該是吃醋小孩都只找你，然後明明帶小孩子的人是奶奶，結果小孩跟你比較親近，就自然把氣出在你的身上，奶奶都這樣」



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