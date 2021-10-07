【產後進補】關之義教授解構廿八方　把握坐月黃金時間補血氣

產婦一般在產後第一個月「坐月」，讓身體休息並復原，調理體內機能。補益坊顧問關之義教授指坐月期間要「識飲識食」，才能恢復元氣，增強體質。他更與大家解構廿八方補血氣食品，新任媽媽可把握坐月黃金期自行調理血氣！
1）剖腹產子及自然分娩的產婦所服用的補血氣食品有沒有分別？
關之義教授：「剖腹產子及自然分娩產婦所服用的補血氣食品沒有太大分別，只是飲用『生化湯』的時期略有不同。孕婦於產後多虛多瘀，因為分娩消耗氣力及大量出血，產後身體狀態呈血不足、氣亦虛。一般廿八方都包含『生化湯』，幫助加強子宮收縮，活血祛瘀，幫助排出惡露。建議自然分娩產婦於第4至7天開始享用補血氣食品如廿八方，而剖腹產婦則於第8至12天開始享用補血氣食品。
2）選擇補血氣食品時應該選擇中藥材、中藥粉（中藥濃縮顆粒）或沖劑？
關之義教授：「基本上原片中藥材的效果比較好，雖然市面上的沖劑都是正品藥材，卻難保優質。如果產婦對打碎或粉狀藥材質素有疑慮，建議選擇原片藥材作為補充血氣之用，挑選信譽良好的中醫診所或藥材舖執藥，留意藥材是否通過農藥殘餘、重金屬、黃曲霉素等測試標準，才可以選用最可靠的補血氣食品。」
3）為甚麼廿八方要服用28天？
關之義教授：「中醫角度認為產婦在分娩後的一個月內，即坐月期間，身體會比較快速吸收補益性食物，體質自然復原得比較好。如調理得宜，產後體質更會比產前好；相反調理失衡或胡亂服用補血氣食品，將會適得其反。中醫概念將廿八方補湯以分段循環調理的方式，分5個階段為產後婦女調理身體，為期28天。
4）廿八方會不會影響母乳餵哺？
關之義教授：「廿八方不會影響母乳餵哺。如產婦想以母乳餵哺初生嬰兒，建議將每餐飲用廿八方補湯的時間安排於餵哺母乳後，讓媽媽在下一次餵哺母乳前消化及吸收廿八方的功效，滋補氣血的同時，嬰兒亦能從母乳中吸收更多營養。」
於芸芸補血氣食品當中，坐月進補廿八方有助產後媽媽把握黃金時間補充血氣。但都市人生活忙碌，產婦更需多加休息，難以親自到中醫診所或藥材舖選購廿八方藥材。市面上有多款「產後進補廿八方」藥材包，健怡坊旗下的中藥保健系列「補益坊」擁有超過26年歷史，其「產後進補廿八方」更連續9年榮獲「優質正印」，通過農藥殘餘¹、重金屬²、黃曲霉素³、低硫磺⁴ 測試，符合香港及國際標準，深受媽媽歡迎。
「補益坊」的「產後進補廿八方」中藥配方，共分28包上乘補身藥材，嚴選道地藥材，根據關之義教授的理念，以分段循環調理的方式研製。細分5個階段為產後媽媽調理身體，先是清除體內污物，其後循序漸進地減少引發感冒症狀、滋陰補腎及通潤腸、復元氣及減腰酸，最後階段是大補元氣。
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【1】STC：《農藥殘餘限度》測試
【2】STC：《重金屬或有毒元素限度》測試
【3】STC：《黃曲霉素B1, B2, G1&G2》測試
【4】STC：《二氣化硫（硫磺）》測試
*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。
（資料及相片由客戶提供）