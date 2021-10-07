【產後進補】關之義教授解構廿八方　把握坐月黃金時間補血氣

產婦一般在產後第一個月「坐月」，讓身體休息並復原，調理體內機能。補益坊顧問關之義教授指坐月期間要「識飲識食」，才能恢復元氣，增強體質。他更與大家解構廿八方補血氣食品，新任媽媽可把握坐月黃金期自行調理血氣！



1）剖腹產子及自然分娩的產婦所服用的補血氣食品有沒有分別？

關之義教授：「剖腹產子及自然分娩產婦所服用的補血氣食品沒有太大分別，只是飲用『生化湯』的時期略有不同。孕婦於產後多虛多瘀，因為分娩消耗氣力及大量出血，產後身體狀態呈血不足、氣亦虛。一般廿八方都包含『生化湯』，幫助加強子宮收縮，活血祛瘀，幫助排出惡露。建議自然分娩產婦於第4至7天開始享用補血氣食品如廿八方，而剖腹產婦則於第8至12天開始享用補血氣食品。

關之義教授指剖腹產子及自然分娩產婦所服用的補血氣食品並無太大分別。

2）選擇補血氣食品時應該選擇中藥材、中藥粉（中藥濃縮顆粒）或沖劑？

關之義教授：「基本上原片中藥材的效果比較好，雖然市面上的沖劑都是正品藥材，卻難保優質。如果產婦對打碎或粉狀藥材質素有疑慮，建議選擇原片藥材作為補充血氣之用，挑選信譽良好的中醫診所或藥材舖執藥，留意藥材是否通過農藥殘餘、重金屬、黃曲霉素等測試標準，才可以選用最可靠的補血氣食品。」

3）為甚麼廿八方要服用28天？

關之義教授：「中醫角度認為產婦在分娩後的一個月內，即坐月期間，身體會比較快速吸收補益性食物，體質自然復原得比較好。如調理得宜，產後體質更會比產前好；相反調理失衡或胡亂服用補血氣食品，將會適得其反。中醫概念將廿八方補湯以分段循環調理的方式，分5個階段為產後婦女調理身體，為期28天。

關之義教授提醒產後媽媽需要小心注意分娩後的體質。

4）廿八方會不會影響母乳餵哺？

關之義教授：「廿八方不會影響母乳餵哺。如產婦想以母乳餵哺初生嬰兒，建議將每餐飲用廿八方補湯的時間安排於餵哺母乳後，讓媽媽在下一次餵哺母乳前消化及吸收廿八方的功效，滋補氣血的同時，嬰兒亦能從母乳中吸收更多營養。」

關之義教授解構產後坐月藥方，幫助產婦了解補血氣食品。

於芸芸補血氣食品當中，坐月進補廿八方有助產後媽媽把握黃金時間補充血氣。但都市人生活忙碌，產婦更需多加休息，難以親自到中醫診所或藥材舖選購廿八方藥材。市面上有多款「產後進補廿八方」藥材包，健怡坊旗下的中藥保健系列「補益坊」擁有超過26年歷史，其「產後進補廿八方」更連續9年榮獲「優質正印」，通過農藥殘餘¹、重金屬²、黃曲霉素³、低硫磺⁴ 測試，符合香港及國際標準，深受媽媽歡迎。

「補益坊」的「產後進補廿八方」中藥配方，共分28包上乘補身藥材，嚴選道地藥材，根據關之義教授的理念，以分段循環調理的方式研製。細分5個階段為產後媽媽調理身體，先是清除體內污物，其後循序漸進地減少引發感冒症狀、滋陰補腎及通潤腸、復元氣及減腰酸，最後階段是大補元氣。

「補益坊」的「產後進補廿八方」中藥配方細分5個階段為產後媽媽調理身體。

想了解更多產品詳情，可瀏覽以下連結：https://bit.ly/3Df0bhQ

【1】STC：《農藥殘餘限度》測試

【2】STC：《重金屬或有毒元素限度》測試

【3】STC：《黃曲霉素B1, B2, G1&G2》測試

【4】STC：《二氣化硫（硫磺）》測試

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。

（資料及相片由客戶提供）