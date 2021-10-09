Marks & Spencer新推萬聖節系列　骷髏童裝腦漿巧克力可愛又驚嚇

踏入10月，萬聖節定必是孩子最期待的節日。有品牌推出全新萬聖節怪誕系列，包括糖果小食及童裝服飾，奇趣又驚嚇，媽媽可輕易打造鬼馬的哈囉喂派對！



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驚悚零食裝飾

英國品牌馬莎Marks & Spencer近日推出一系列奇趣驚嚇的萬聖節應節用品，包括小鬼、蝙蝠和南瓜造型的烘焙裝飾，配合「金屬餅乾烘焙模具」一同使用，便可製作出色彩斑斕的趣怪曲奇。

萬聖節怎少得孩子期待的「Trick or Treat」遊戲？全新的零食及糖果款式亦甚有驚喜，除了毛毛蟲軟糖、蜘蛛糖，佈滿「血絲」的眼球甜奶油白巧克力及血漿腦袋白巧克力的外型更是幾可亂真，驚嚇又可愛。

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奇趣萬聖節衣飾

至於萬聖節必備的南瓜裝飾，品牌則同時推出不同體積，包括直徑28厘米、22厘米及11厘米的小燈飾。不同大小的款式分別雕上Percy Pig等趣怪圖案，點著小燈後更見詭異，營造氣氛一流！

除了預備裝飾，媽媽的另一重頭戲當然是為孩子打造別具一格的萬聖節造型。品牌新推的萬聖節主題童裝，利用骷髏骨頭、南瓜、蝙蝠、吸血鬼等圖案，設計一系列玩味衣物，包括夜光骷髏睡衣套裝等，讓孩子更能投入狂歡！

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