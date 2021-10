親子好去處｜恐龍迷必去　《侏羅紀×恐龍樂園》展覽12月登陸香港

恐龍迷注意!《侏羅紀×恐龍樂園》展覽即將登陸香港,場內設有多個大型互動區域,小朋友將置身侏羅紀時代,坐上恐龍頭骨造型嘅越野車穿越恐龍樂園,近距離接觸巨型機械恐龍,甚至化身考古學家,小恐龍迷一定可以玩足一日電!



《侏羅紀×恐龍樂園》香港站將於12月17日至1月16日九龍灣富通中心舉行,展覽設有多個大型互動區域,各位恐龍迷將置身侏羅紀時代,坐上恐龍頭骨造型嘅越野車穿越恐龍樂園,近距離接觸巨型機械恐龍。

《侏羅紀×恐龍樂園》香港站將於12月17日至1月16日九龍灣富通中心舉行(《侏羅紀×恐龍樂園》展覽提供)

小朋友可以化身考古學家,深入黑漆漆嘅洞穴尋找恐龍嘅踪迹。現場還會集合勇氣可加的小小恐龍迷展開緊張嘅恐龍拔河大賽。園設有6個大型互動展區,大家可以透過不同的互動科技體驗原始世界最震憾的一面,亦都可以讓小朋友學習到豐富的史前知識。

展覽門票於10月7日早上10點於Trip.com網站開售,毋須收取額外手續費,10月31日前購票,輸入優惠代碼【DINO95】更可享95折早鳥優惠!

《侏羅紀×恐龍樂園》展覽詳情

日期: 2021年12月17至2022年1月16日

時間:

星期一至四 (公眾假期除外):

A) 11:00 am - 12:30 pm

B) 1:00 pm - 2:30 pm

C) 3:00 pm - 4:30 pm

D) 5:00 pm - 6:30 pm

星期五、六、日及公眾假期:

A) 10:00 am - 11:30 am

B) 12:00 nn - 1:30 pm

C) 2:00 pm - 3:30 pm

D) 4:00 pm - 5:30 pm

E) 6:00 pm - 7:30 pm

F) 8:00 pm - 9:30 pm

每節活動時間: 90分鐘

地點: Portal 6311, 九龍灣富通中心一樓

票價:

A)親子套票 (1位身高151cm 或以上成人 + 1位身高 90 - 150 cm小童)

$350 (星期一至四, 公眾假期除外)

$380 (星期五六日及公眾假期)

B)成人 身高151cm 或以上

$168 (星期一至四, 公眾假期除外)

$188 (星期五六日及公眾假期)

C)小童 身高 90 - 150 cm

$218 (星期一至四, 公眾假期除外)

$238 (星期五六日及公眾假期)

